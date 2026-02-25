T.C. ADANA 14. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

T.C. ADANA 14. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/238 Esas

Davacı, İBRAHİM KÜLTER ileDavalılar , RABİA KÜLTER, VEDAT KÜLTER, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SEYHAN İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Soybağının Reddi) davası nedeniyle; Dava vekili dilekçesinde özetle; müvekkilinin dava masraflarını karşılayacak maddi duruma sahip olmadığını, bu yüzden adli yardım talebinde bulunduğunu, tarafların 28.11.1988 tarihinde evlendiğini, müvekkili ve eşi Rabia'nın 2000 yılından beri fiilen ayrı yaşamaya başladıklarını, davalı Rabia'nın 2000 tarihinde başka bir kişi ile gayrı resmi olarak yaşamaya başladığını, beraberlikten de Vedat isimli çocuğun dünyaya geldiğini, çocuğun doğduğu tarihte henüz boşanmanın gerçekleşmediğini, çocuk evlilik birliği içinde doğmuş sayılıp davacının nüfusuna kaydedildiğini, çocuğun gerçek babasının davalının ayrılık sürecinde de beraber yaşadığıYusuf Tatar isimli kişi olduğunu, bu nedenlerle müvekkiliile çocuk arasında soybağı olmadığının tespiti ile nesebin reddini, davalı çocuğunun (VEDAT KÜLTER - 14042168994 için ) soybağının reddine, davacı baba üzerinde yer alan nüfus kaydının iptaline, karar verilmesini dava ve talep ettiği görülmüştür.İlanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunması, ilk itirazlarını ileri sürmesi, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, daha sonra ilk itirazlarını ileri süremeyeceği HMK'nun 122, 126, 127, 128, 131'nci maddeli gereğince, tebligat yerine kaim olmak üzere davalı VEDAT KÜLTER'e ilanen tebliğ olunur.