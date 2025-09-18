T.C. ADANA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLAN METNİ

Esas No: 2024/807 Karar No: 2024/859

Sanık: MURAT AKEL, Yahya ve Necla oğlu, 15/04/1978 AKSARAY doğumlu, AKSARAY, MERKEZ, SAĞLIK mah/köy nüfusunda kayıtlı. 24A Shırley Avenue, Chatham, Me5 9ur Kent / Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde oturur.TC Kimlik No:66430257452

Suç: Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret

Suç Tarihi: 21/10/2022

Karar Tarihi: 31/12/2024

Verilen Hüküm: Yetkisizlik

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yurt dışı (genel kategori) internet haber sitesinde ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Başkonsoloslukları veya Konsolosluklara havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.11/09/2025