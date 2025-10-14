T.C. ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/301 Esas

DAVALILAR: BAKİ TUTAK

Davacı Denge Varlık Yönetim Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasında davaya dahil edildiğiniz anlaşıldığından;

Mahkememizce dava dilekçesinde adresinizin mernis adresi olarak bildirildiği, ancak mernis adresinizin bulunmaması nedeniyle yurtiçi ikamet adresinize tebligat çıkarıldığı, yurtiçi ikamet adresinden de iade geldiği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesi ve tensip zaptının tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren cevaplarınızı ve tüm delilerinizi bildirmeniz, elinizde olan delilleri dilekçenize eklemeniz, başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için gerekli açıklamayı 2 hafta içinde yapmanız gerektiği, yapmadığınız takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 16/09/2025