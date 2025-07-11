T.C. ADANA 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2021/127 Esas

Davacı, SEVİM TUŞTAŞ ile Davalı, NESİM TUŞTAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davacı dava dilekçesinde; Davalının evliliklerinden bu yana evliliğin gerekliliklerini yerine getirmediğini, şuanda Filipinler'e gitmiş olup, arayıp sormadığını bu nedenle evlilik birliğinin sarsılmış olduğunu boşanma hususunda işbu davayı açmak zorunda kaldığını, yapılacak yargılama sonucunda boşanmalarına karar verilmesini, müşterek çocuklar ve kendisi için uygun görülecek nafakaya hükmedilmesini dava etmiştir. İlanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunması, ilk itirazlarını ileri sürmesi, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, daha sonra ilk itirazlarını ileri süremeyeceği HMK' nun 122, 126, 127, 128, 131' nci maddeleri gereğince, tebligat yerine kaim olmak üzere davalı Nesim TUŞTAŞ' a ilanen tebliğ olunur.