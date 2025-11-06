T.C. ADANA 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2021/127 Esas

DAVALI: NESİM TUŞTAŞ Karayusuflu Köyü Mehmet Bengül YanıSeyhan/ ADANA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya katılmanız, özürünüz olmadan duruşmada hazır olmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz (HMK 150.md.hükmü saklı kalmak kaydıyla) yokluğunuzda hüküm verileceği HMK' nun 147. maddesi gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere davalı Nesim TUŞTAŞ' a ilanen tebliğ olunur.