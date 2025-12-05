T.C. ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/1436 Esas

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen dahili davalı olan AHMET ve LÜTFİYE oğlu TAYLAN ÖZAKSÜT adına çıkartılan davetiyelerin bila ikmal iade edildiğinden, ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, Dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi, KarasokuMah., 2 cilt ve 260 sayfa nolu, 168 Ada, 36 Parsel ' de yer alan 102 m2 büyüklüğünde,kargir ev niteliğinde ki taşınmazın ortaklığın satış sureti ile giderilmesini talep edilmiş olup, fen bilirkişi raporuna karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini sunması veduruşmanın atılı olduğu 05/02/2026 günü saat 09:20'de duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı TAYLAN ÖZAKSÜT 'e ilanen tebliğ olunur.İLGİLİ KİŞİ : TAYLAN ÖZAKSÜT - 19261118188 AHMET ve LÜTFİYE oğlu/kızı, 16/09/1942 dogumlu,