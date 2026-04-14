T.C. ADANA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/13 Esas

KARAR NO: 2025/872

Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/12/2025 tarihli ilamı ile 79/1.a maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS ve 16.660,00 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan ve gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilen Halid ve Mireş oğlu 01/01/1994 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı Kiremithane Mah. Dadaloğlu Bulvarı No: 55/1 Yüreğir/ADANA adresinde kayıtlı MUHAMMED AL MAVVAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 06.04.2026