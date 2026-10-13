T.C. ADANA 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.13452941-2024/410-Ceza Dava Dosyası

Esas No : 2024/410

Karar No : 2026/242

SANIK : ALA FERDOSİ, Ahmed ve Vehbe oğlu, 01/01/2000 HALEP doğumlu, Akkapı Mahallesi 12463 Sokak No:11Seyhan/ ADANA adresinde oturur. TC Kimlik No:99374464624

SUÇ : Kasten Yaralama

SUÇ TARİHİ : 15/02/2024

SUÇ YERİ : ADANA

KARAR TARİHİ : 16/04/2026

Verilen Hüküm : HAGB

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı katılana, özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.