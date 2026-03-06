T.C. ADANA 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.71306768-2025/618-Ceza Dava Dosyası

99308146718 T.C. Numaralı sanık MUHAMMED DİB ŞERİF hakkında yapılan yargılama sonucunda Kasten Yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapiscezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve tebliğden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde, mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, tutuklu bulunanlar yönünden ise CMK'nun 263 maddesi uyarınca zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçeyi ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla mahkememize göndermek suretiyle; Adana Bölge AdliyeMahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanığa tebliğ edilememiştir. 1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf Kanun Yoluna Başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 12.02.2026