T.C. ADANA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/551 Esas

DAVALI : UĞUR GÜNEŞ - T.C. : 116*****220

Davacı Denizbank Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı ) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ile tensip tutanağı davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Mahkememizce UYAP sistemi üzerinden mernis sorgulamasında hiçbir aktif kaydınızın bulunmaması, kolluk marifetiyle bildirilen adreslere yapılan tebligatların iade olması ve kullanmış olduğunuz telefon üzerinden arandığınızda açık adres vermekten kaçınmanız nedenleriyle adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tensip zaptı ile ön inceleme duruşmasına davet içerir duruşma günü olan 12/05/2026 ve saat: 09:10'un ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İhtarlar ve Davet: Sayın muhatap;

1-) İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacaktır.

2-) Dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

3-) 12/05/2026 ve saat: 09:10'daki duruşmaya katılmamanız halinde yokluğunuzda karar verileceği hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.19/02/2026