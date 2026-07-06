T.C. ADANA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.22269846-2021/668-Ceza Dava Dosyası

Esas No : 2021/668

Karar No : 2025/362

MÜŞTEKİ : MAHMUD HAMVİ, Ahmed ve Hene oğlu, 01/01/1993 HALEP doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Havuzlubahçe Mah. 15124 Sokak Seyhan/ ADANA adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:99345211622

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 19/10/2021 -

SUÇ YERİ : ADANA/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 15/05/2025

Verilen Hüküm: HAGB-MAHKUMİYET

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı müştekiye, özeti yazılı kararın ve sanık Abdullah Ata Müdafi Av. Alperen Pişkin ile sanık Şeyhmus Güngör müdafi Av. Murat Savul'un istinaf başvuru dilekçelerinin Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.