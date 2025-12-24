T.C. ADANA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2023/708 Esas

KARAR NO : 2025/1147

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme suçundan Abdullah ve Ğade kızı 2000 Halep doğumlu, Suriye uyruklu, Mirzaçelebi Mahallesi 31022 Sk. No: 12 Seyhan /Adana adresinde kayıtlıSanık CİHAN DEDİHİ hakkında yapılan yargılama sonucundamahkememizin 23/10/2025 tarih ve 2023/708 Esas 2025/1147 Karar sayılı ilamı ile 5271 Sayılı CMK'nun 223/2-e. Maddesi uyarınca BERAATİNE, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar verilmiş, ancak söz konusu karar sanığa tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir suretinin ADLİYE DİVANHANESİNDE 30 GÜN SÜREYLE ASILI KALMAK SURETİYLE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.12.2025