T.C. ADANA 7. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 7. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2025/44 Esas

KONU: Tensip zaptı ve dava dilekçesinin tebliği hakkında,

Davalı: Mehmet YILDIZ ( T.C. 28675559456)

Şikayetçi Civan Gurur DALKILINÇ vekili Av. Mert ÖZDEMİR tarafından davalılar Denge Varlık Yönetim A.Ş. , davalı Mehmet YILDIZ, davalı Beyinoğlu Metal Taah. İn. San. Tic. Ltd. Şti. Aleyhine 22/01/2025 tarihindeİstihkak davası açtığı, müvekkilinin babası Mehmet Faruk Dalkılınç'ın borçlu Beyinoğlu Metal Taahhüt İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.'nin hissedarı olduğunu, borçlu şirketin hisselerini Mehmet Yıldız'a devrettiğini, 2011 yılında yapılan bu devir esnasında borçlu şirket aleyhine hiçbir icra takibi olmadığını, Mehmet Yıldız'ın ING Bankasından çekilen kredinin kefili olduğunu, asıl çekenin borçlu şirket olduğunu, haciz mahallinde müvekkilinin bilgisayarında yer alan bir işe başlatma evrakının, borçlu Mehmet Yıldız ve borçlu şirket ile ilişkisinin bulunduğunu, müvekkilinin istihkak iddiasının reddedildiğini, müvekkilinin kendine ait işyeri vergi levhaları vb. Evrakları zaten haciz sırasında sunduğunu, haciz mahallinde kasada bulunan Beyinoğlu firmasına ait belgelerin müvekkilinin babasının, borçlu Mehmet Yıldız'a şirketi devretmeden önce kalan belgeler olduğunu, bu belgelerin şirketin eski sahibi olan babasının arşivinde sakladığı eski evraklar olduğunu, işe başlatma word dosyasında yer alan Mehmet Yıldız (TC: 40750729004)'ın borçlu Mehmet Yıldız (TC: 28675559456) olmadığını, müvekkilinin personeli olarak çalışan 40750729004 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Yıldız isimli şahsın müvekiline ait sürücü kursunda usta öğretici olarak görev yapan personel olduğunu, isim benzerliği yüzünden müvekkilinin mağdur olduğunu beyanla istihkak iddiasının kabulüne, haczedilen mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılmasına, alacaklının %20 oranında tazminata hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememiz tarafından hazırlanan 23/01/2025 tarihli tensip zaptında

-Davalıya; HMK'nın 317. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi vermesi, aksi halde davacının dayandığı vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, varsa ilk itirazlarını cevap dilekçesinde gösterebileceği, aksi halde dinlenmeyeceği, cevap dilekçesinin HMK’nun 129. maddesine uygun şekilde düzenlenmesi(yada HMK’nın 317/4 md. uyarınca ilgili yönetmelikteki formun kullanılabileceği), savunmanın dayanağı olan vakıaların ve bunların her birinin hangi delille ispat edileceğinin gösterilmesi, HMK’nın 322,121 ve 129/2 maddeleri gereğince, cevap dilekçesinde gösterilen ve elinde bulunan belgelerin mahkemeye verilmesi ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde gerekli açıklamaların dilekçede yer almasının zorunlu olduğunun ve ayrıca cevap dilekçesini ve ibraz ettiği belgelerin birer suretini davacıya tebliğ ettirmesi, hususlarının ihtarına,

Taraflara, basit yargılama usulünde cevaba-cevap ve ikinci cevap dilekçeleri verilmeyeceği (HMK'nın 317/3), iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağının dava ve cevap dilekçelerinin verilmesiyle başlayacağı(HMK'nın 319), tarafların dilekçeleriyle birlikte, tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, ellerinde bulunan delillerini ve belgelerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere de dilekçelerinde yer vermek zorunda olduklarının (HMK'nın 318) ihtarına,

-Dilekçelerin verilmesinden sonra HMK’nın 320. maddesi gereğince; mümkün olması halinde dosya üzerinden karar verilmesine, aksi halde tarafların ilk duruşmaya meşruhatlı(belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, karşı tarafla sulh olmak için gerekli hazırlıkları yapmaları, davacının duruşmaya gelmemesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı) davetiye ile çağrılmalarına,

Duruşmanın 02/10/2025 günün saat 09:35 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi kurumlardan bildirilen adreslerinize tebligat çıkartıldığı halde tebligatların bila iade gelmesi sebebi ile tebligat yapılamamış olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından hüküm ilanen tebliğ ve ihtar olunur