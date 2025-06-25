T.C.

ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/272 Esas

Konu : İLAN HK

ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



Davacı , Gökyüzü Kuyumculuk Tarım Hayvancılık Turizm Lojistik Gıda İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ileDavalılar , Ali Ogultegin, Armağan Kuş vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Geçit Hakkı Kurulması davası nedeniyle; Davalı 257----138 TC Kimlik Nolu Güler Çoktan'abilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup, fen bilirkişi raporunda dava konusu Adana ili, Sarıçam ilçesi, Yeniyayla mahallesi 16764 ada 81 nolu parsele istenen geçit hakkı ve bu parsele en kısa yoldan en az değere göre 3 tane alternatif mevcut olduğu,

1.Alternatif: 1 nolu krokide dava konusu 16764 ada 81 nolu parsel lehine geçit hakkı istendiğinden 81 nolu parsel lehine ve dava konusu olmayan 172 nolu parsel aleyhineA harfiyle gösterilmiş olup (yol genişliği 3 metre) yüz ölçümü 674,29 m²'dir vedava konusu olmayan 16764 ada 114 nolu parsel aleyhine ve dava konusu 16764 ada 81 nolu parsel lehine A harfiyle gösterilmiş olup (yol genişliği 3 metre) yüz ölçümü 677,86 m²'dir.

2.Alternatif: 2nolu krokide dava konusu Yeniyayla mahallesi 16764 ada 81 nolu parsel lehine geçit hakkı istendiğinden bu parselin batısında bulunan ve dava konusu olmayan16764 ada 118 nolu parsel aleyhine 81 nolu parsel lehine A harfiyle gösterilen geçit hakkı 671.09 m²dir ve dava konusu olmayan 16764 ada 112 nolu parsel aleyhine dava konusu 81 nolu parsel lehine A harfiylegösterilen (yol genişliği 3 metre ) geçit hakkı 672.04 m²'dir.

3.Alternatif: 3 nolu krokidegeçit hakkında konu dava konusu olanYeniyayla Mahallesi16764 ada 121 nolu parselin aleyhine81 nolu parselin lehine geçit hakkı A harfiyle gösterilmiş olup(yol genişliği 3 metre) yüzölçümü 638.16 m²'dir.4. Alternatif: 4 nolu krokidedava konusu Yeniyayla Mahallesi 16764 ada 122 nolu parsel aleyhine ve 81 nolu parsel lehine geçit hakkı A harfiyle gösterilmiş olup (yol genişliği 3 metre) yüz ölçümü 179.26 m²'dir. 5. Alternatif: 5 nolu krokide dava konusu olmayan Yeniyayla mahallesi 16764 ada 120 nolu parsel aleyhine ve dava konusu 81 nolu parsel lehine geçit hakkı krokideA harfiyle gösterilmiş olup (yol genişliği 3 metre) yüz ölçümü 279,83m²'dir. Ziraat bilirkişi raporunda geçit hakkı için alternatif hesaplamalar,

Dava tarihi itibariyle 29/08/2023 177,56 TL/m² Alternatifler Ana yola ulaşım (m²) Birim fiyatı (TL/m²) Yapılması gereken masraf Alternatif 1 677,86 177,56 120.360,82 TL Alternatif 2 672,04 177,56 119.327,42 TL Alternatif 3 638,16 177,56 113.311,69 TL Alternatif 4 179,26 177,56 31.829,41 TL Alternatif 5 279,83 177,56 49.686,61 TL

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Yeniyayla Mahallesi geçit hakkı istenen ve en uygun ve en ekonomik alternatifin Yeniyayla Mahallesi 16764 ada 122 nolu parsel aleyhine ve 81 nolu parsel lehine geçit hakkıA harfiyle gösterilmiş olup (yol genişliği 3 metre) yüz ölçümü179,26 m²dir, 4 nolu alternatifin en uygun ve ekonomik alternatif olduğu bildirilmekle, Davalı Güler Çoktan 'ın Adana ili, Sarıçam ilçesi, Yeniyayla mahallesi 16764 ada 119 nolu parselde hissesi bulunduğu bilirkişi raporunda 119 nolu parsele ilişkin alternatif geçit hakkı belirlenmediği anlaşılmakla, davalı Güler Çoktan'abilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağının davalı GÜLER ÇOKTAN'A İLANEN TEBLİĞ olunur.