T.C. ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/215

KARAR NO: 2025/264

Davacı, ADNAN ŞEN ile Davalılar, AHMET ERCAN OKAN, CELAL ABİDİNDİNO DİNO, CEM OKAN ADAL arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan) davasının yapılan yargılaması sonrasında 27/05/2025 tarihli gerekçeli karar ile;

Davanın REDDİNE, Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca alınması gereken 615,40-TL harçtan peşin/tamamlama harcı olarak yatırılan 15.035,39‬-TL harcın mahsubu ile bakiye 14.419,99‬-TL harcın karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya İADESİNE, Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde BIRAKILMASINA, Davalı Ayşe Aygül Köseoğlu tarafındanyatırılan 87,50-TL vekalet harcı ile 136,00-TL vekalet pulu bedeli olmak üzere toplam 223,5‬0-TL'nin davacıdan alınarak davalıyaVERİLMESİNE, Diğer Davalılar tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, Davalılar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ayşe Aygül Köseoğlu kendilerini vekil ile temsil ettirmiş olduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'nin 3/2 maddesi hükmü uyarınca 135.211,47-TL tek vekalet ücretinin davacıdan alınarak ile davalılara VERİLMESİNE, Dair; Davacı vekili ve Dahili davalı Hazine vekili, dahili davalı Ayşe vekilinin yüzüne karşı diğertarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren Adana Bölge Adliye Mahkemesine iki hafta içinde istinafyolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatılmış olup, anılan hususlar Davacı vekilince 28/08/2025 tarihli istinafdilekçe ileistinaf edilmekle Davalı AHMET ERCAN OKAN'a anılan hususlar olan Gerekçeli karar ve İstinaf başvuru dilekçesi ilan ve tebliğ olunur.17/09/2025