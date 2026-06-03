T.C. ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/542 Esas

DAVALI : 1- PERİHAN SEZGİN Kışla Mah 4395 Sk Kapı No:5/1 Yüreğir/ ADANA

Davacılar, HATİCE PEKAVCILAR, HÜRREM BERRAK PEKAVCILAR,ÖZKAN PEKAVCILAR ile Davalılar, NURAN CAN, PERİHAN SEZGİN, AYHAN ULUER, GÜLDEN YALÇIN, NURDAN GÜRGEN, NURHAYAT KUŞÇU, PERİHAN ELMACIOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Perihan Sezgin'in tebligat adresi tespit edilememiş olduğundan adına çıkartılacak davetiye'nin ( Dava dilekçesi ve Tensip Zaptı) ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

"7201 sayılı tebligat kanununun 28,29 ve 31 Maddeleri gereğince ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ayrıca HMK'nun 127.Maddesi gereğince dava dilekçesi'nin ve tensip zaptının tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesinin verilmesi ihtar ve tebliğ olunur."tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur"

Davalı Perihan Sezgin'in Mahkemeye bizzat gelmesi veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi aksi takdirde hakkındaki davanın gıyabında görüleceği bilinmesi tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.