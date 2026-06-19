T.C. ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/286 Esas

DAVALILAR : 1- AHMET UZUNBOY Gülpınar Mah. 37010 Sok. No :3 Seyhan/ ADANA

2- MEHMET FUAT UZUNBOY Gülpınar Mah. 37010 Sk. No:3Seyhan/ ADANA

Davalılar Ahmet Uzunboy ve Mehmet Fuat Uzunboy'ın tebligat adresleritespit edilememiş olduğundan adlarına çıkartılacak davetiye'nin (Öninceleme Tutanağı) ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığındanön inceleme tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 24/11/2026 günü saat:09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, "Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği ihtar olunur.” ön inceleme tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.