T.C. ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'NDEN 2. CEZA DAİRESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/463 KARAR NO: 2025/837

''Cumhurbaşkanına Hakaret " suçundan sanık Hüseyin ve Munireoğlu, 26/04/1969 Altınözü doğumlu Ahmet FANSA hakkında " İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine" dair5271 sayılı CMK'nin 286/1. maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine beyanda bulunup tutanak tutturup hakime onaylatmak ya da bir başka İlk Derece Mahkemesi ya da Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, ilgilinin ceza infaz kurumunda bulunması halinde tutukevi müdürlüğüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Yargıtay İlgili Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere CMK'nin 286. maddesi uyarınca TEMYİZ YOLU açık olmak üzere dairemizce verilen 08/04/2025 tarihli istinaf kararı sanığın adresi tespit edilemediğinden ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye'de dağıtımı yapılan bir gazetede ilanına;

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.29/08/2025