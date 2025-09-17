T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/853 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/853 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Adana İl, Yüreğir İlçe, Karşıyaka Mahallesi, 10876 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir. Taşınmaza ulaşım için; Kadife Caddesi ile 2356 Sokağın kesişiminden batıya Kadife Caddesine dönülür ve cadde üzerinde ~ 180 m ilerledikten sonra solda kiymet takdirine konu taşınmazın konumlu binaya ulaşılır. Taşınmazın bulunduğu bölgede yapılaşmanın çoğu tamamlanmış olup müstakil tarzda olan benzer mimari özelliklere sahip konut kullanımlı yapılardan oluşmaktadır. Sosyo ekonomik yönden orta ve üst gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Ticari faaliyetler taşınmazın yakınında bulunan bulvarlar üzerindeki binaların alt katlarında yürütülmektedir. Bölge alt yapısı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Bölgeye ulaşım, toplu taşıma araçları ve özel araç ile sağlanmaktadır. Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Parsel topoğrafik düzgün bir forma ve dikdörtgen bir şekle sahiptir. Parsel kuzeyi doğu ve batıdaqn imar yoluna, güneyden komşu parsele cephelidir. Parsel üzerinde keşif tarihi itibariyle zemin+1 normal katlı toplam 2 katlı yapı tespit edilmiştir. Yapının zemin katı 140 m2 + 1. Normal katı 160 m2 alanlı toplam 300 m2 kullanım alanına sahiptir. Yapının zemin katına 2 adet dükkan ve bina girişi, 1. Katında; 2 oda, salon, mutfak, antre, banyo, wc ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Meskenlerin iç teknik özellikleri bakımından; zeminler seramik kaplı, duvarlar saten boyalı, tavan plastik boyadır. Islak hacimlerin zeminleri ve duvarları seramik kaplıdır. Mutfak tezgahı mermer, dolapları ise mdf dir. Banyo vitrifiye ve ekipmanları tamdır. Giriş kapısı ve iç kapılar ahşap ve pencere pvc doğramadır.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın https://hasartespit.csb.gov.tr/ adresinde askıya çıkardığı taşınmaz hasar durumu HASARSIZ dır. İlgili görsel ektedir. Mahallinde yapılan incelemede depreme ilişkin herhangi bir hasar durumu gözlenmemiştir.

Adresi: Özgür Mahallesi, Kadife Caddesi, No:22 Yüreğir / ADANA

Yüzölçümü: 140,00 m2

İmar Durumu: Yüreğir Belediyesi E-İmar Servisine göre; Konut Alanı, Ayrık nizam, -E:1.60, Hmax: 45.00 m yapılaşma koşullarına sahip olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti: 4.781.500,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/10/2025 - 10:51

Bitiş Tarih ve Saati: 04/11/2025 - 10:51

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 25/11/2025 - 10:51

Bitiş Tarih ve Saati: 02/12/2025 - 10:51

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.