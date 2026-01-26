T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/433 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/433 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Yüreğir İlçe, Karşıyaka Mahallesi, 5094 Ada, 24 Parsel sayılı taşınmazdır. Satışa konu taşınmazın niteliği arsa vasfında olup yüzölçümü 107,00m2 dir. Tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde ruhsatsız 3 katlı betonarme yapı mevcuttur. İmar durumunda ticaret+konut E:2.40 yoğunluklu ,0.60 taban oturumlu yapı nizamı olarak görülmesi olumlu olmasına rağmen tek başına imar durumu alıp ruhsat alamaması, çevrede bulunan parseller ile tevhidinin gerekliliği olumsuz özelliğidir. Yapı parselin tamamına oturmakta olup, Zemin kat 107 m2 alanlı depo şeklinde, 1. ve 2. Katlar da 107 şerm2 alanlı2+1 şeklinde konut olarak kulanılmaktadır. Meskenlerin tüm mekanlarda zemin malzemesi karo mozaik, kapı ve pencere kasaları yağlı boya ahşap doğrama malzeme, duvarlar ve tavanlar sıvalı plastik boyalıdır. Banyo ve wc karo fayans kaplamadır. Yapı genel olarak oldukça yıpranmış, bakımsız durumda olup,%40 yıpranma payı mevcuttur.

Adresi: Akıncılar Mahallesi 3969 Sokak No:8 Yüreğir / ADANA Yüzölçümü : 107,00 m2

İmar Durumu: Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2022 tarih ve 206 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonunda bahsi geçen parsel Ticaret ve Konut Alanı (E=2.40 ,TAKS=0.60,Yençok=51.50m.) ve İmar yolu olarak görülmektedir. Taşınmaz ve çevresinde yapılan imar uygulaması Adana 1. İdare Mahkemesinin 08/02/2018 tarih ve 2016/915 Esas Nolu ve 2018/121 Karar Nolu kararı ile iptal edilmiştir. Mahkeme kararı uyarınca İmar uygulama(düzenleme) çalışması devam etmektedir.Kıymeti : 4.364.000,00 TL

KDV Oranı: %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:26 / Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:26

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:26 / Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:26

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.