T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/480 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/480 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Çukurova İlçesi , Toros Mahallesi , 6337 Ada No , 1 Parsel No , 1/114 Arsa Payı , 5.480 Yüz Ölçümü , A blok 11.kat 21 nolu bağımsız bölümde mesken vasfında taşınmazın tamamı satılacaktır. Parsel üzerinde beş blok bulunmaktadır. Etrafı ihata duvarıyla çevrili olup, açık oto parkı bulunmaktadır. Mevki itibariyle küçük ölçekli işyerlerinin ve apartman tipi konutların yoğunlukta olduğu bir mıntıkada yer almaktadır. Şehir merkezine, sosyal, kültürel ve idari merkezlere ulaşım kolaydır. Elektrik, yol, içme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı tesislerinden yararlanmaktadır.Dava konusu bağımsız bölümün bulunduğu bina betonarme karkas sistemle bodrum kat, zemin kat ve 11 normal katlı yapılmıştır. Her normal katta iki daire bulunmaktadır. Binanın dikey sirkülasyonu merdivenin yanı sıra çift asansörle sağlanmaktadır. Dava konusu bağımsız bölümün bulunduğu bina IV sınıf C grubu yapı sınıfındadır. Taşınmazın kat irtifakına esas mimari projesinin 11. normal katında iki adet bağımsız bölüm numarası bulunmaktadır. Bu bağımsız bölümlerden üzeri mühürlü ve onaylı olan 21 nolu bağımsız bölüm değerlemede dikkate alınmıştır.Dava konusu 21 nolu bağımsız bölüm kat irtifakına esas mimari projesine göre genel brüt alanı 150,00 m² dir.3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, wc, balkon ve antreden meydana gelmektedir. Döşeme kaplamaları karo ve seramik, duvarları plastik badana, iç kapıları panel kapı, dış kapısı çelik kapı, pencere doğramaları pvc, dolapları mdf esaslı ankastre dolap, ıslak hacimleri seramiktir.Doğal gaz tesisatı mevcut olup, ısıtılması kat kaloriferiyle sağlanmaktadır. Taşınmaza ait07.02.1991 tarih ve 1/34 sayılı yapı kullanma izin belgesinin olduğu öğrenilmiştir. http://hasartespit.csb.gov.trweb sayfasında yapmış olduğumuz incelemede, taşınmazın deprem nedeniyle yapılan incelemede hasarsız olduğu öğrenilmiştir. Efektif yıpranma oranı %32 olarak tespit edilmiştir.

Adresi : Toros Mahallesi, 78080 Sokak, Adasa Sitesi A Blok, No: 1/2Kat: 11 Daire No:21 Çukurova - Adana Uavt No:3476503275 Çukurova / ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzı Taşınmaz, Yüreğir Çukurova Belediyesi imarplanı dahilinde bulunmaktadır. E: 2.40 ,TAKS: 0.40 , H maks: 51.50 m. , ticaret+konut alanında kaldığı ilgili belediyenin web sitesinden öğrenilmiştir.

Kıymeti : 5.583.427,50 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : taşınmaz tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 11:31 / Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:31

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:31 / Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.