T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/1183 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1183 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Adana İl, Seyhan İlçe, Döşeme Mahallesi, 1207 Ada, 226 Parsel, 1.Kat, 1 NoluBağımsız Bölüm sayılı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Değerleme konusu1 nolu bağımsız bölüm 07.08.2017 onay tarihli mimari projesine göre zemin kat güney cepheden sağlanan ana bina girişine göre sağ yan tarafta yer almakta olup güney olmak üzere tek cephelidir. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre yaklaşık net: 110 m², brüt 120 m² olup; salon, mutfak, 2 adet oda, antre, hol, banyo, wc ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede taşınmazın katı, kattaki konumu, alan (büyüklük) olarak onaylı mimari projesine uygun, mimari olarak ihtilaflı olduğu tespit edilmiştir. Mimari projeden farklı olarak 1 ve 2 bb nolu meskenlerin arasındaki bölme duvar kaldırılarak tek hacim olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz keşif tarihinde ofis olarak kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Değerleme konusu taşınmazın mutfak, salon ve oda zeminleri seramik döşeli, ıslak hacim duvarları fayans döşelidir. Duvarları saten boyalı, dış kapısı ahşap kapı ve iç mekan kapıları mobilya kapı, pencereleri pvc doğramadır. Mutfak dolapları hazır mutfak olup mutfak tezgahı granit mermerdir. Taşınmazda ısıtma kombi ile sağlanmaktadır.

Adresi: Mithatpaşa Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, No: 21/1,Kat:1 D:1Seyhan / ADANA

Yüzölçümü: 3.627,00 m2Arsa Payı : 36/10881

İmar Durumu: Taks=0,60, Kaks=2,40, Konut alanı, Ayrık Nizam yapılaşma koşullarında olduğu ayrıca Adana 2. İdre Mahkemesinin 2017/1300 Esas, 2018/958 Karar ile İmar Yugulaması iptali bulunmaktadır. İmar Uygulaması çalışmaları devam etmektedir. Kıymeti: 5.000.000,00 TL KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz takyidat raporunda olduğu gibidir.

ARTIRMA BİLGİLERİ

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/06/2026 - 10:53 / Bitiş Tarih ve Saati: 09/06/2026 - 10:53

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/06/2026 - 10:53 / Bitiş Tarih ve Saati: 07/07/2026 - 10:53

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Adana İl, Seyhan İlçe, Döşeme Mahallesi, 1207 Ada, 226 Parsel, 1.Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Değerleme konusu2 nolu bağımsız bölüm 07.08.2017 onay tarihli mimari projesine göre zemin kat güney cepheden sağlanan ana bina girişine göre sağ yan tarafta yer almakta olup güney olmak üzere tek cephelidir. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre yaklaşık net: 99 m², brüt 111 m² olup; salon, mutfak, 2 adet oda, antre, hol, banyo, wc ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede taşınmazın katı, kattaki konumu, alan (büyüklük) olarak onaylı mimari projesine uygun olduğu, mimari olarak ihtilaflı olduğu tespit edilmiştir. Mimari projeden farklı olarak 2 ve 1 bb nolu meskenlerin arasındaki bölme duvar kaldırılarak tek hacim olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz keşif tarihinde ofis olarak kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Değerleme konusu taşınmazın mutfak, salon ve oda zeminleri seramik döşeli, ıslak hacim duvarları fayans döşelidir. Duvarları saten boyalı, dış kapısı ahşap kapı ve iç mekan kapıları mobilya kapı, pencereleri pvc doğramadır. Mutfak dolapları hazır mutfak olup mutfak tezgahı granit mermerdir. Taşınmazda ısıtma kombi ile sağlanmaktadır.

Adresi: Mithatpaşa Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, No: 21/2,Kat:1 D:2 Seyhan / ADANA

Yüzölçümü: 3.627,00 m2 Arsa Payı : 27/10881

Taşınmazın Son İmar Durumu: Taks=0,60, Kaks=2,40, Konut alanı, Ayrık Nizam yapılaşma koşullarında olduğu ayrıca Adana 2. İdre Mahkemesinin 2017/1300 Esas, 2018/958 Karar ile İmar Yugulaması iptali bulunmaktadır. İmar Uygulaması çalışmaları devam etmektedir, bilgisi edinilmiştir. Kıymeti: 4.879.000,00 TL KDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

ARTIRMA BİLGİLERİ

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/06/2026 - 11:54 / Bitiş Tarih ve Saati: 09/06/2026 - 11:54

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/06/2026 - 11:54 / Bitiş Tarih ve Saati: 07/07/2026 - 11:54

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.