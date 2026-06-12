T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2026/260 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/260 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Seyhan İlçesi , Şakirpaşa Mahallesi , 941 Ada No , 141 Parsel No , 7398/3825574 Arsa Payı , 38.255,74 m2 alanlı , A Blok, 2. Kat, 9 numaralı Bağımsız Bölüm toptan ve parkende ticaretvasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır. Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu A Blok, vaziyet planı ve yerinde yapılan incelemelere göre parselin güney hattında konumludur. A Blok; 1 bodrum, zemin, +7 normal kat olmak üzere toplam 9 katlıdır. Blok dâhinde toplamda 47 adet Toptan ve Perakende nitelikli taşınmaz bulunmaktadır. Değerleme konusu gayrimenkulün bulunduğu binanın girişi kuzey cepheden zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Site; Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde, Barış Bulvarı nın yaklaşık 1 km batısında, Tekel Caddesinin yaklaşık 2 km doğusunda konumlanmaktadır.Değerleme konusu Toptan ve Perakende nitelikli taşınmaz,binanın 2 katında konumludur. Turhan Cemal Beriker Bulvarına cepheli taşınmazın görünürlüğü ve reklam kabiliyeti iyi seviyededir. Toptan Perakende ve wc bölümlerinden oluşmaktadır. Onaylı mimari projesine göre taşınmaz; net 74 m², brüt 87 m² alanlıdır. Dış cepheye bakan kısımlar boydan boya camekân, zeminler seramik kaplı, duvarları saten boyalı, tavan plastik boya şeklindedir. Taşınmazın hâlihazırda kullanımda değildir. Yerinde yapılan incelemelerde bakım ihtiyacının bulunmadığı gözlemlenmiştir.Değerleme konusu taşınmazın, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarında HASARSIZ olarak değerlendirildiği, e-Devlet sistemi üzerinden yapılan sorgulama ile teyit edilmiştir.

Adresi : Fevzi Paşa Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı, A Blok, No:290/13,İç Kapı:23 (Tapuda-9) Seyhan /Adana Seyhan / ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzı Seyhan Belediyesinden alınan bilgilere göre değerleme konusu taşınmazın yer aldığı bölgede 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmasının devam ettiği bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 3.400.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TEDAŞ lehine 99 yıl süre ile kira sözleşmesinin ekinde bulunan krokide gösterilen yer yıllık Kira/ 14 Parsel numaralı gayrimenkul bu parselin garp kenarında 2 metre genişliğindeki geçme hakkı vardır. Sair hususlar Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:14

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Seyhan İlçesi , Şakirpaşa Mahallesi , 941 Ada No , 141 Parsel No , 14057/3825574 Arsa Payı , 38.255,74 m2 alanlı , A Blok, 4. Kat , 21 Nolu bağımsız bölümde optan ve parkende ticaretvasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır. Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu A Blok, vaziyet planı ve yerinde yapılan incelemelere göre parselin güney hattında konumludur. A Blok; 1 bodrum, zemin, +7 normal kat olmak üzere toplam 9 katlıdır. Blok dâhinde toplamda 47 adet Toptan ve Perakende nitelikli taşınmaz bulunmaktadır. Değerleme konusu gayrimenkulün bulunduğu binanın girişi kuzey cepheden zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır.Site; Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde, Barış Bulvarı?nın yaklaşık 1 km batısında, Tekel Caddesinin yaklaşık 2 km doğusunda konumlanmaktadır.Değerleme konusu Toptan ve Perakende nitelikli taşınmaz, binanın 4 katında konumludur. Turhan Cemal Beriker Bulvarına cepheli taşınmazın görünürlüğü ve reklam kabiliyeti iyi seviyededir. Toptan Perakende ve wc bölümlerinden oluşmaktadır. Onaylı mimari projesine göre taşınmaz; net 138 m², brüt 163 m² alanlıdıDış cepheye bakan kısımlar boydan boya camekân, zeminler seramik kaplı, duvarları saten boyalı, tavan plastik boya şeklindedir. Taşınmazın hâlihazırda kullanımda değildir. Yerinde yapılan incelemelerde bakım ihtiyacının bulunmadığı gözlemlenmiştir.Değerleme konusu taşınmazın, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarında HASARSIZ olarak değerlendirildiği, e-Devlet sistemi üzerinden yapılan sorgulama ile teyit edilmiştir.

Adresi : Fevzi Paşa Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı, A Blok, No:290/13,İç Kapı:45 (Tapuda-21) Seyhan /Adana Seyhan / ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzı Seyhan Belediyesinden alınan bilgilere göre değerleme konusu taşınmazın yer aldığı bölgede 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmasının devam ettiği bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TEDAŞ lehine 99 yıl süre ile kira sözleşmesinin ekinde bulunan krokide gösterilen yer yıllık Kira/ 14 Parsel numaralı gayrimenkul bu parselin garp kenarında 2 metre genişliğindeki geçme hakkı vardır. Sair hususlar Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 11:14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 11:14

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.