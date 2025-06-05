T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ SATIŞI

Örnek No:55*

T.C.

ADANAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/119 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/119 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikler :Adana İli , Seyhan İlçesi , Kuruköprü Mahallesi , 2548 Ada No , 1 Parsel No , 15470/366810 Arsa Payılı , 3.668,00 m2 alanlı , 3. Kat 208 Nolu Bağımsız Bölüm iş yeri vasfında borçlu adına tapu kayıtlıdır. Değerlendirmeye konu taşınmazınSeyhan İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yapılan incelemede; dava konusu taşınmazın yer aldığı parsel1/1.000 ölçekli uygulama imar planına göre, Kaks: 2,40, Ayrık Yapı Nizamı Merkezi İş Alanı ve imar yolları içerisinde kalmaktadır. Uygulamayapılmış olup DOP kesintisi yapılmıştır. Dava konusu taşınmaz Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi Çakmak Plaza No:37 K: 3No:208Seyhan / Adanaadresinde yer almaktadır.Yakın çevresi konut amaçlı kullanılan müstakil yapılar ile zemin katlı dükkanlar ve iş yerleri şeklinde gelişme göstermektedir. Ulaşım toplu taşıma araçlarıyla ve özel araçlarla rahatlıklasağlanabilmektedir. Konumu: İcra konusu Kuruköprü Mahallesi 2548 ada 1 parsel nolu taşınmaza ulaşım Çakmak Caddesi üzerinde sağlanmakta olup, anılan taşınmaz Çakmak Plazaiş merkezi içerisinde,İnönü Caddesine 400 mt, Ziyapaşa Bulvarına 450 mt,Cemal Gürsel Caddesine 160 mt kuş uçuşu mesafede bulunmaktadır.Bölgede yol, elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon altyapıları hizmetleri tamamlanmış durumdadır.Taşınmazın Özellikleri: Ana gayrimenkul Çakmak Plaza İş Merkezi olarak inşa edilmiş olan betonarme binanın içinde bulunmaktadır. Taşınmaz binanın 3. Katında bulunmakta olup içi boş durumdadır. Ön cephesiCamekanlarla kapalı olan dükkan içerden duvarla üç ayrı bölüme ayrılmış yerinde yapılan ölçüm ve projesindenyaklaşık290,00 m2 kullanım alanı olduğu tespit edilmiştir.Dükkan içi zemin döşeme kaplaması halı,ıslak mahaller seramikkaplamadır. Asma tavanlı ve dükkan girişalüminyum profillele camekanlı,iç duvarlar boyalıdır.

Adresi : Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi Çakmak Plaza No:37 K: 3No:208Seyhan / ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzıKaks:2,40, Ayrık Yapı Nizamı Merkezi İş Alanı

Kıymeti : 7.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:19 - Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 10:19

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 10:19 - Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 10:19

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.