T.C. ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda adı-soyadı/unvanı belirtilen şahıslar/firmalar tarafından Geçici İthalat Rejimine İlişkin Şartların ihlali nedeniyle 4458 Sayılı Gümrük Kanunun 134.,193.,197., 198. Ve 238. Maddeleri kapsamında Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları tatbik edilmiştir. Ancak taşıtları getiren şahısların yurt dışında yerleşik olmaları veya adreslerinin tespiti yapılamaması nedeniyle tebligat yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu mucibince ilanen tebligat yoluna gidilmiştir. Ekli listelerde bilgileri sunulan Ek Tahakkukların 15(Onbeş) gün, ceza kararlarının tebliğinden itibaren 1 (Bir) ay içerisinde ödenmesini; kararların bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6’ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği; bu kararlara karşı ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE 15 gün içerisinde itiraz veya uzlaşma talebinde bulunulabileceği; belirtilen sürelerde herhangi bir ödeme yapılmadığı veya itiraz ya da uzlaşma başvurusunda bulunulmadığı takdirde ise alacak kesinleşeceğinden cebren tahsilat yoluna gidileceği; iş bu tebligatın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, İLAN olunur.

Sıra No Karar No Tutar Karar Tarihi Vergi No Unvan Adres Plaka 1 26330900CK000741 ₺174.064,00 04.05.2026 FT940084 ANDRY KHOMIAK UKRAYNA AP1110CH 2 26330900CK000742 ₺174.064,00 04.05.2026 FP925379 OLESIA RYBALCHENKO UKRAYNA AP1110CH 3 26330900CK000754 ₺89.973,39 30.04.2026 764238139 ANTON LOKTEV RUSYA H075MA197 4 26330900CK000755 ₺89.973,39 01.05.2026 767160440 ANDREY BATYCHKO RUSYA H075MA197 5 26330900CK000767 ₺237.360,00 30.04.2026 19IB97119 IRMA GOGITIDZE GÜRCSİTAN BA968BA 6 26330900CK000774 ₺237.360,00 30.04.2026 5306599 EBRAHIEM A.M SAID FİLİSTİN PMMP1119 7 26330900CK000786 ₺395.600,00 30.04.2026 9006032073 İSMAİL ABDO İSVEÇ KBT71U 8 26330900CK000787 ₺395.600,00 30.04.2026 9808231113 BİLAL ABDO İSVEÇ KBT71U 9 26330900CK000796 ₺164.349,08 04.05.2026 C8VKC3PWM SABRİ ÇELİK ALMANYA BHKC83 10 26330900CK000798 ₺89.973,39 04.05.2026 FN065181 YURII KUPRIICHUK UKRAYNA AI2207OA 11 26330900CK000799 ₺316.480,00 04.05.2026 683161419 SHAHVALI KARZAI ALMANYA HHPA413 12 26330900CK000800 ₺316.480,00 04.05.2026 C1VHM8WZ7 BASHIR AHMAD ABDULLAHDJAN ALMANYA HHPA413 13 26330900CK000810 ₺164.349,08 04.05.2026 A13826995 BILAND NORI YAHYA YAHYA IRAK 120112DOHUK 14 18330900CK000466 ₺840,00 04.05.2018 BİLİNMİYOR AHMET DUVVARE BİLİNMİYOR CB6979AB 15 18330900CK000253 ₺1.005,75 21.02.2018 BİLİNMİYOR AMMAR SHAMMA BİLİNMİYOR H7699BB 16 17330900CK000578 ₺1.117,05 22.06.2017 BİLİNMİYOR MUHAMMED ELGABER SURİYE CB8635AA 17 17330900CK000444 ₺1.303,75 17.05.2017 BİLİNMİYOR SAMI HACAKIL BİLİNMİYOR PP2212KM 18 17CK33090098 ₺894,00 02.02.2017 BİLİNMİYOR ŞERAWAN ALKHELO SURİYE 33SAA810 19 16CK330900965 ₺607,92 22.08.2016 BİLİNMİYOR HASAN ELHACCO BİLİNMİYOR 552925(SYR) 20 16CK330900870 ₺1.303,75 05.08.2016 BİLİNMİYOR ABDURRAHMAN ALFARES BİLİNMİYOR AS788SA 21 16CK330900639 ₺1.117,50 07.06.2016 BİLİNMİYOR VAZHA BAUZHADZE BİLİNMİYOR DS463SD 22 16CK330900487 ₺1.974,25 03.05.2016 BİLİNMİYOR SABAH KANDAN BİLİNMİYOR UTA564 23 26330900CK001044 ₺128.914,40 29.06.2026 AA5939253 ABDELKARIM ALAKTA İSVEÇ KN66VKR 24 26330900CK000935 ₺11.952,00 21.05.2026 22021020188 VİLDAN SONEK ALMANYA GECK6264 25 26330900CK000771 ₺143.689,08 30.04.2026 124616288 DUNCAN SMITH BİRLEŞİK KRALLIK ZXP760

İLANEN TEBLİGATTIR.

Müdürlüğümüzce düzenlenen muhtelif sayı ve tarihli ceza kararlarına ilişkin olarak yapılan tebligat neticesinde tahsil edilememesi nedeniyle 213 sayılı Vergi usul kanunu hükümleri çerçevesinde yazımız eki liste muhteviyatı ödeme emirlerinde kayıtlı borçluların İlan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri; ; Kendilerine kayıtlı süre içerisinde bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde; adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde Müdürlüğümüze müracaat etmeyen ve/veya adresini bildirmeyenlere ilan tarihinin 1. ayının sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı; Ödeme Emrinin tebliğ yapılmış sayılacağı tarihten itibaren (15) gün içinde; borcun Adana Defterdarlık Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne veya Müdürlüğümüz veznesine ödenmesi, borcunuzun ödenmediği takdirde menkul ve gayrimenkul mallarınızla her türlü hak ve alacaklarınızdan amme alacağına yetecek miktarı haczedilerek paraya çevrilmek suretiyle cebren tahsil edileceği; borcu karşılayacak değerde mal bildiriminde bulunulması, Mal bildiriminde bulunulmadığı takdirde bulununcaya kadar haczi kabil malınız yoksa bildirinceye kadar 3 (üç) ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı; yine aynı süre içerisinde idari yargıya itiraz edilebileceği ve itiraz edildiği takdirde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerektiği hususları ile ödeme esnasında Ek Tahakkuk kararlarına bağlı gecikme zammı uygulanacağı İLANEN tebliğ olunur.