T.C. ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda adı-soyadı/unvanı belirtilen şahıslar/firmalar tarafından Geçici İthalat Rejimine İlişkin Şartların ihlali nedeniyle 4458 Sayılı Gümrük Kanunun 134.,193.,197., 198. Ve 238. Maddeleri kapsamında Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları tatbik edilmiştir. Ancak taşıtları getiren şahısların yurt dışında yerleşik olmaları veya adreslerinin tespiti yapılamaması nedeniyle tebligat yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu mucibince ilanen tebligat yoluna gidilmiştir. Ekli listelerde bilgileri sunulan Ek Tahakkukların 15(Onbeş) gün, ceza kararlarının tebliğinden itibaren 1 (Bir) ay içerisinde ödenmesini; kararların bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6’ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği; bu kararlara karşı ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE 15 gün içerisinde itiraz veya uzlaşma talebinde bulunulabileceği; belirtilen sürelerde herhangi bir ödeme yapılmadığı veya itiraz ya da uzlaşma başvurusunda bulunulmadığı takdirde ise alacak kesinleşeceğinden cebren tahsilat yoluna gidileceği; iş bu tebligatın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, İLAN olunur.
|
Sıra No
|
Karar No
|
Tutar
|
Karar Tarihi
|
Vergi No
|
Unvan
|
Adres
|
Plaka
|
1
|
26330900CK000741
|
₺174.064,00
|
04.05.2026
|
FT940084
|
ANDRY KHOMIAK
|
UKRAYNA
|
AP1110CH
|
2
|
26330900CK000742
|
₺174.064,00
|
04.05.2026
|
FP925379
|
OLESIA RYBALCHENKO
|
UKRAYNA
|
AP1110CH
|
3
|
26330900CK000754
|
₺89.973,39
|
30.04.2026
|
764238139
|
ANTON LOKTEV
|
RUSYA
|
H075MA197
|
4
|
26330900CK000755
|
₺89.973,39
|
01.05.2026
|
767160440
|
ANDREY BATYCHKO
|
RUSYA
|
H075MA197
|
5
|
26330900CK000767
|
₺237.360,00
|
30.04.2026
|
19IB97119
|
IRMA GOGITIDZE
|
GÜRCSİTAN
|
BA968BA
|
6
|
26330900CK000774
|
₺237.360,00
|
30.04.2026
|
5306599
|
EBRAHIEM A.M SAID
|
FİLİSTİN
|
PMMP1119
|
7
|
26330900CK000786
|
₺395.600,00
|
30.04.2026
|
9006032073
|
İSMAİL ABDO
|
İSVEÇ
|
KBT71U
|
8
|
26330900CK000787
|
₺395.600,00
|
30.04.2026
|
9808231113
|
BİLAL ABDO
|
İSVEÇ
|
KBT71U
|
9
|
26330900CK000796
|
₺164.349,08
|
04.05.2026
|
C8VKC3PWM
|
SABRİ ÇELİK
|
ALMANYA
|
BHKC83
|
10
|
26330900CK000798
|
₺89.973,39
|
04.05.2026
|
FN065181
|
YURII KUPRIICHUK
|
UKRAYNA
|
AI2207OA
|
11
|
26330900CK000799
|
₺316.480,00
|
04.05.2026
|
683161419
|
SHAHVALI KARZAI
|
ALMANYA
|
HHPA413
|
12
|
26330900CK000800
|
₺316.480,00
|
04.05.2026
|
C1VHM8WZ7
|
BASHIR AHMAD ABDULLAHDJAN
|
ALMANYA
|
HHPA413
|
13
|
26330900CK000810
|
₺164.349,08
|
04.05.2026
|
A13826995
|
BILAND NORI YAHYA YAHYA
|
IRAK
|
120112DOHUK
|
14
|
18330900CK000466
|
₺840,00
|
04.05.2018
|
BİLİNMİYOR
|
AHMET DUVVARE
|
BİLİNMİYOR
|
CB6979AB
|
15
|
18330900CK000253
|
₺1.005,75
|
21.02.2018
|
BİLİNMİYOR
|
AMMAR SHAMMA
|
BİLİNMİYOR
|
H7699BB
|
16
|
17330900CK000578
|
₺1.117,05
|
22.06.2017
|
BİLİNMİYOR
|
MUHAMMED ELGABER
|
SURİYE
|
CB8635AA
|
17
|
17330900CK000444
|
₺1.303,75
|
17.05.2017
|
BİLİNMİYOR
|
SAMI HACAKIL
|
BİLİNMİYOR
|
PP2212KM
|
18
|
17CK33090098
|
₺894,00
|
02.02.2017
|
BİLİNMİYOR
|
ŞERAWAN ALKHELO
|
SURİYE
|
33SAA810
|
19
|
16CK330900965
|
₺607,92
|
22.08.2016
|
BİLİNMİYOR
|
HASAN ELHACCO
|
BİLİNMİYOR
|
552925(SYR)
|
20
|
16CK330900870
|
₺1.303,75
|
05.08.2016
|
BİLİNMİYOR
|
ABDURRAHMAN ALFARES
|
BİLİNMİYOR
|
AS788SA
|
21
|
16CK330900639
|
₺1.117,50
|
07.06.2016
|
BİLİNMİYOR
|
VAZHA BAUZHADZE
|
BİLİNMİYOR
|
DS463SD
|
22
|
16CK330900487
|
₺1.974,25
|
03.05.2016
|
BİLİNMİYOR
|
SABAH KANDAN
|
BİLİNMİYOR
|
UTA564
|
23
|
26330900CK001044
|
₺128.914,40
|
29.06.2026
|
AA5939253
|
ABDELKARIM ALAKTA
|
İSVEÇ
|
KN66VKR
|
24
|
26330900CK000935
|
₺11.952,00
|
21.05.2026
|
22021020188
|
VİLDAN SONEK
|
ALMANYA
|
GECK6264
|
25
|
26330900CK000771
|
₺143.689,08
|
30.04.2026
|
124616288
|
DUNCAN SMITH
|
BİRLEŞİK KRALLIK
|
ZXP760
İLANEN TEBLİGATTIR.
Müdürlüğümüzce düzenlenen muhtelif sayı ve tarihli ceza kararlarına ilişkin olarak yapılan tebligat neticesinde tahsil edilememesi nedeniyle 213 sayılı Vergi usul kanunu hükümleri çerçevesinde yazımız eki liste muhteviyatı ödeme emirlerinde kayıtlı borçluların İlan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri; ; Kendilerine kayıtlı süre içerisinde bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde; adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde Müdürlüğümüze müracaat etmeyen ve/veya adresini bildirmeyenlere ilan tarihinin 1. ayının sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı; Ödeme Emrinin tebliğ yapılmış sayılacağı tarihten itibaren (15) gün içinde; borcun Adana Defterdarlık Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne veya Müdürlüğümüz veznesine ödenmesi, borcunuzun ödenmediği takdirde menkul ve gayrimenkul mallarınızla her türlü hak ve alacaklarınızdan amme alacağına yetecek miktarı haczedilerek paraya çevrilmek suretiyle cebren tahsil edileceği; borcu karşılayacak değerde mal bildiriminde bulunulması, Mal bildiriminde bulunulmadığı takdirde bulununcaya kadar haczi kabil malınız yoksa bildirinceye kadar 3 (üç) ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı; yine aynı süre içerisinde idari yargıya itiraz edilebileceği ve itiraz edildiği takdirde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerektiği hususları ile ödeme esnasında Ek Tahakkuk kararlarına bağlı gecikme zammı uygulanacağı İLANEN tebliğ olunur.
|
Sıra No
|
Öde. emri sayı/tarihi
|
Karar No
|
Tutar
|
Karar Tarihi
|
Vergi No
|
Unvan
|
Adres
|
Plaka
|
1
|
123112071/15.06.2026
|
26330900CK000525
|
₺31.416,00
|
09.03.2026
|
649782529
|
SHUKRIE HALID MLADENOVA
|
BULGARİSTAN
|
E4922HK
|
2
|
123113868/15.06.2026
|
26330900CK000599
|
₺108.301,55
|
23.03.2026
|
653133442
|
EVGENI SLAVCHEV GENCHEV
|
BULGARİSTAN
|
HHP7425
|
3
|
123115458/15.06.2026
|
25330900CK002030/2031 25330900ET000157
|
₺202.037,60
₺770.038,00
|
18.12.2025
|
24AA88706
|
IURI DIASAMIDZE
|
GÜRCİSTAN
|
NN204KN
|
4
|
123116661/15.06.2026
|
26330900CK000551
|
₺1.264.629,60
|
11.03.2026
|
61004016491
|
JAMBUL KATAMADZE
|
GÜRCİSTAN
|
GG186TT
|
5
|
123117354/15.06.2026
|
26330900CK000550
|
₺2.526.313,92
|
11.03.2026
|
26001011560
|
ROMAN MIKELADZE
|
GÜRCİSTAN
|
CH438HC
|
6
|
123118176/15.06.2026
|
26330900CK000544
|
₺2.526.313,92
|
11.03.2026
|
4610068603
|
VASKO KOLEV VLASEV
|
BULGARİSTAN
|
BV16HZU
|
7
|
123118732/15.06.2026
|
26330900CK000543
|
₺1.809.629,12
|
11.03.2026
|
7009108468
|
ATANAS IVANOV ILIEV
|
BULGARİSTAN
|
BR74DAC
|
8
|
123120763/15.06.2026
|
26330900CK000542
|
₺1.264.629,60
|
11.03.2026
|
26001011560
|
ROMAN MIKELADZE
|
GÜRCİSTAN
|
4AC8129
|
9
|
123122099/15.06.2026
|
25330900CK001919
|
₺165.280,00
|
25.11.2025
|
CCKCGMW1P
|
PHILIP WEİSSBACH
|
ALMANYA
|
GR29912
|
10
|
123123449/15.06.2026
|
25330900CK001890
|
₺214.864,00
|
24.11.2025
|
C01555134
|
RAMIZ GOYUSHOV
|
AZERBEYCAN
|
90GR009
|
11
|
123159923/16.06.2026
|
24330900CK001720
|
₺153.108,25
|
18.09.2024
|
C1W8WJ8PT
|
MÜCAHİD ENES EŞŞİZ
|
ALMANYA
|
HHEE151
|
12
|
123162192/16.06.2026
|
25330900CK001761
|
₺67.764,80
|
22.10.2025
|
A12159142
|
AHMED DARWEESH
|
IRAK
|
66766DOHUK
|
13
|
123162882/16.06.2026
|
25330900CK001895
|
₺41.320,00
|
24.11.2025
|
A12159142
|
AHMED IKRAM DARWEESH DARWEESH
|
IRAK
|
5575ERBİL
|
14
|
123173348/16.06.2026
|
25330900CK001899
|
₺247.920,00
|
24.11.2025
|
22903206
|
ULIANA VOLFMAN GURALN
|
İSRAİL
|
HBU9110
|
15
|
123173897/16.06.2026
|
25330900CK001901
|
₺61.980,00
|
24.11.2025
|
E93216220
|
HAO FU
|
ÇİN
|
HHRT809
|
16
|
123175128/16.06.2026
|
25330900CK001523
|
₺53.509,00
|
03.09.2025
|
388196595
|
ZOYA MARİNOVA İVANONA
|
BULGARİSTAN
|
BT7780KT
|
17
|
123176339/16.06.2026
|
25330900CK001970
|
₺41.320,00
|
05.12.2025
|
385446659
|
DILYAN DIMITROV EVTİMOV
|
BULGARİSTAN
|
B3800TA
|
18
|
123176907/16.06.2026
|
25330900CK001521
|
₺36.501,70
|
02.09.2025
|
17AB78159
|
NIKA GUGAURI
|
GÜRCİSTAN
|
KK943KL
|
19
|
123178164/16.06.2026
|
25330900CK001597
|
₺50.584,08
|
18.09.2025
|
651426019
|
EMRE PAVLOV CHAVDAROV
|
BULGARİSTAN
|
X7985KH
|
20
|
123178475/16.06.2026
|
24330900CK001717/1715
|
₺1.418.584,00
|
18.09.2024
|
383182262
|
İSMAİL MEHMED AYAN
|
BULGARİSTAN
|
E3505KX
|
21
|
123210054/17.06.2026
|
25330900CK001694
|
₺75.640,00
|
08.10.2025
|
A8984827
|
ALI JALALADEEN MUSTAFA ALDOSKI
|
IRAK
|
4334DOHUK
|
22
|
123211841/17.06.2026
|
24330900CK001591
|
₺32.146,96
|
03.09.2024
|
57907601588
|
OKAN ÖZENER
|
ALMANYA
|
FSX183
|
23
|
123212521/17.06.2026
|
25330900CK001962
|
₺103.300,00
|
05.12.2025
|
6650846
|
OLA MOHAMMED ABDULWAHID ALGUNAID
|
SURİYE
|
310379
|
24
|
123213860/17.06.2026
|
25330900CK001446
|
₺37.625,60
|
21.08.2025
|
21AB03133
|
MERAB NASKIDASHVILI
|
GÜRCİSTAN
|
RH755RH
|
25
|
123214676/17.06.2026
|
25330900CK000566
|
₺67.052,74
|
19.03.2025
|
652826569
|
Semra Seval İSMET
|
BULGARİSTAN
|
EB6991BH
|
26
|
123216071/17.06.2026
|
25330900CK000801
|
₺77.292,80
|
07.05.2025
|
650201714
|
ANGEL FANEV ANGELOV
|
BULGARİSTAN
|
X7867MA
|
27
|
123216570/17.06.2026
|
25330900CK000782
|
₺34.953,19
|
30.04.2025
|
651590464
|
ALEKSEY MARINOV ALEKSIEV
|
BULGARİSTAN
|
H0087KM
|
28
|
123217310/17.06.2026
|
25330900CK000709
|
₺36.414,92
|
14.04.2025
|
18ID60856
|
ROSTOM KHINKILADZE
|
GÜRCİSTAN
|
VV679FV
|
29
|
123218406/17.06.2026
|
25330900CK000687
|
₺46.716,00
|
09.04.2025
|
648710498
|
MITKO MITKOV DIMITROV
|
BULGARİSTAN
|
BT0277MA
|
30
|
123219038/17.06.2026
|
25330900CK000673
|
₺45.889,60
|
08.04.2025
|
647596886
|
Kosta Ruskov IVANOV
|
BULGARİSTAN
|
K0698BP
|
31
|
123219657/17.06.2026
|
25330900CK000499
|
₺38.027,20
|
13.03.2025
|
F252932
|
SOFIANE AOUDIDI
|
TUNUS
|
CT12FGH
|
32
|
123224172/17.06.2026
|
25330900CK000079
|
₺33.056,00
|
17.01.2025
|
15IC79568
|
ANZORİ MAKHARASHVILI
|
GÜRCİSTAN
|
UD710DU
|
33
|
123224965/17.06.2026
|
25330900CK000033
|
₺37.188,00
|
10.01.2025
|
448288480
|
DHANZAN MARİNOV ANGELOV
|
BULGARİSTAN
|
X1664MA
|
34
|
123225780/17.06.2026
|
24330900CK001949
|
₺39.239,08
|
21.10.2024
|
651990373
|
IVAN TODOROV ILIEV
|
BULGARİSTAN
|
CM5289BA
|
35
|
123227488/17.06.2026
|
24330900CK001856
|
₺30.692,15
|
07.10.2024
|
C00189765
|
RAUF KHALIL
|
AZERBEYCAN
|
10MK124
|
36
|
123227915/17.06.2026
|
24330900CK001849
|
₺103.838,80
|
07.10.2024
|
2414092
|
OLEG MICHAJ
|
LİTVANYA
|
MIJ285
|
37
|
123228345/17.06.2026
|
24330900CK001766
|
₺166.932,80
|
23.09.2024
|
C1TL3TTJ9
|
AMIER SHOBAKI
|
ALMANYA
|
HHA7403
|
38
|
123229450/17.06.2026
|
24330900CK001763
|
₺153.108,25
|
23.09.2024
|
C77Z2MFTJ
|
CHRISTIAN GREGOR TENIDIS
|
ALMANYA
|
GKGJ98
|
39
|
123260579/18.06.2026
|
24330900CK001589
|
₺457.213,38
|
03.09.2024
|
C71G435GT
|
HARALD DIETER MÜLLERWITT
|
ALMANYA
|
May.42
|
40
|
123261234/18.06.2026
|
24330900CK001523
|
₺180.981,60
|
22.08.2024
|
C619CHF7Z
|
AHMAD MİLAD ASRA
|
ALMANYA
|
KSVV111
|
41
|
123271230/18.06.2026
|
23330900CK000976/977
|
₺66.112,00
|
12.09.2023
|
181A66257
|
AVTANDIL KAKALADZE
|
GÜRCİSTAN
|
RR934MM
|
42
|
123186843/18.06.2026
|
22330900CK000566
|
₺149.371,62
|
26.05.2022
|
Y38309560
|
MEHMED VAIDOV PALOV
|
BULGARİSTAN
|
BT2039KB
|
43
|
123184965/16.06.2026
|
22330900CK000545
22330900ET000024
|
₺118.883,04
₺208.510,72
|
18.05.2022
|
10BA91562
|
EDISHER KHALVASHI
|
GÜRCİSTAN
|
TB523BT
|
44
|
123159669/16.06.2026
|
18330900CK000659 18330900ET000038
|
₺140.000,00 ₺13.232,51
|
06.07.2018
|
10AA72101
|
IRAKLI ASAMBADZE
|
GÜRCİSTAN
|
XXY673
|
45
|
123512355/24.06.2026
|
16CK330900679
|
₺38.768,40
|
16.06.2016
|
07AA66577
|
GREGORY CACERES
|
İSPANYA
|
FR XVI-4-/1312873