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T.C. ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma 6.07.2026 00:01:00

ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Aşağıda adı-soyadı/unvanı belirtilen şahıslar/firmalar tarafından Geçici İthalat Rejimine  İlişkin Şartların ihlali nedeniyle  4458 Sayılı Gümrük Kanunun 134.,193.,197., 198. Ve 238. Maddeleri kapsamında Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları  tatbik edilmiştir. Ancak taşıtları getiren şahısların yurt dışında yerleşik olmaları veya adreslerinin tespiti yapılamaması nedeniyle tebligat yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu mucibince ilanen tebligat yoluna gidilmiştir. Ekli listelerde bilgileri sunulan Ek Tahakkukların 15(Onbeş) gün,  ceza kararlarının tebliğinden itibaren 1 (Bir) ay  içerisinde ödenmesini; kararların bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6’ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği; bu kararlara karşı ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE 15 gün içerisinde itiraz veya uzlaşma talebinde bulunulabileceği; belirtilen sürelerde herhangi bir ödeme yapılmadığı veya itiraz ya da uzlaşma başvurusunda bulunulmadığı takdirde ise alacak kesinleşeceğinden cebren tahsilat yoluna gidileceği; iş bu tebligatın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, İLAN olunur.

 

Sıra No 

Karar No   

Tutar   

Karar Tarihi  

Vergi No

Unvan   

Adres    

Plaka

1

26330900CK000741

₺174.064,00

04.05.2026

FT940084

ANDRY KHOMIAK

UKRAYNA

AP1110CH

2

26330900CK000742

₺174.064,00

04.05.2026

FP925379

OLESIA RYBALCHENKO

UKRAYNA

AP1110CH

3

26330900CK000754

₺89.973,39

30.04.2026

764238139

ANTON LOKTEV

RUSYA

H075MA197

4

26330900CK000755

₺89.973,39

01.05.2026

767160440

ANDREY BATYCHKO

RUSYA

H075MA197

5

26330900CK000767

₺237.360,00

30.04.2026

19IB97119

IRMA GOGITIDZE

GÜRCSİTAN

BA968BA

6

26330900CK000774

₺237.360,00

30.04.2026

5306599

EBRAHIEM A.M SAID

FİLİSTİN

PMMP1119

7

26330900CK000786

₺395.600,00

30.04.2026

9006032073

İSMAİL ABDO

İSVEÇ

KBT71U

8

26330900CK000787

₺395.600,00

30.04.2026

9808231113

BİLAL ABDO

İSVEÇ

KBT71U

9

26330900CK000796

₺164.349,08

04.05.2026

C8VKC3PWM

SABRİ ÇELİK

ALMANYA

BHKC83

10

26330900CK000798

₺89.973,39

04.05.2026

FN065181

YURII KUPRIICHUK

UKRAYNA

AI2207OA

11

26330900CK000799

₺316.480,00

04.05.2026

683161419

SHAHVALI KARZAI

ALMANYA

HHPA413

12

26330900CK000800

₺316.480,00

04.05.2026

C1VHM8WZ7

BASHIR AHMAD ABDULLAHDJAN

ALMANYA

HHPA413

13

26330900CK000810

₺164.349,08

04.05.2026

A13826995

BILAND NORI YAHYA YAHYA

IRAK

120112DOHUK

14

18330900CK000466

₺840,00

04.05.2018

BİLİNMİYOR

AHMET DUVVARE

BİLİNMİYOR

CB6979AB

15

18330900CK000253

₺1.005,75

21.02.2018

BİLİNMİYOR

AMMAR SHAMMA

BİLİNMİYOR

H7699BB

16

17330900CK000578

₺1.117,05

22.06.2017

BİLİNMİYOR

MUHAMMED ELGABER

SURİYE

CB8635AA

17

17330900CK000444

₺1.303,75

17.05.2017

BİLİNMİYOR

SAMI HACAKIL

BİLİNMİYOR

PP2212KM

18

17CK33090098

₺894,00

02.02.2017

BİLİNMİYOR

ŞERAWAN ALKHELO

SURİYE

33SAA810

19

16CK330900965

₺607,92

22.08.2016

BİLİNMİYOR

HASAN  ELHACCO

BİLİNMİYOR

552925(SYR)

20

16CK330900870

₺1.303,75

05.08.2016

BİLİNMİYOR

ABDURRAHMAN ALFARES

BİLİNMİYOR

AS788SA

21

16CK330900639

₺1.117,50

07.06.2016

BİLİNMİYOR

VAZHA BAUZHADZE

BİLİNMİYOR

DS463SD

22

16CK330900487

₺1.974,25

03.05.2016

BİLİNMİYOR

SABAH KANDAN

BİLİNMİYOR

UTA564

23

26330900CK001044

₺128.914,40

29.06.2026

AA5939253

ABDELKARIM ALAKTA

İSVEÇ

KN66VKR

24

26330900CK000935

₺11.952,00

21.05.2026

22021020188

VİLDAN SONEK

ALMANYA

GECK6264

25

26330900CK000771

₺143.689,08

30.04.2026

124616288

DUNCAN SMITH

BİRLEŞİK KRALLIK

ZXP760

                                                                 İLANEN TEBLİGATTIR.

Müdürlüğümüzce düzenlenen muhtelif sayı ve tarihli ceza kararlarına ilişkin olarak yapılan tebligat neticesinde tahsil edilememesi nedeniyle 213 sayılı Vergi usul kanunu hükümleri çerçevesinde yazımız eki liste muhteviyatı ödeme emirlerinde kayıtlı borçluların İlan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri; ; Kendilerine kayıtlı süre içerisinde bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde; adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde Müdürlüğümüze müracaat etmeyen ve/veya adresini bildirmeyenlere ilan tarihinin 1. ayının sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı; Ödeme Emrinin tebliğ yapılmış sayılacağı tarihten itibaren (15) gün içinde; borcun Adana Defterdarlık Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne veya Müdürlüğümüz veznesine ödenmesi, borcunuzun ödenmediği takdirde menkul ve gayrimenkul mallarınızla her türlü hak ve alacaklarınızdan amme alacağına yetecek miktarı haczedilerek paraya çevrilmek suretiyle cebren tahsil edileceği; borcu karşılayacak değerde mal bildiriminde bulunulması, Mal bildiriminde bulunulmadığı takdirde bulununcaya kadar haczi kabil malınız yoksa bildirinceye kadar 3 (üç) ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı; yine aynı süre içerisinde idari yargıya itiraz edilebileceği ve itiraz edildiği takdirde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerektiği hususları ile ödeme esnasında Ek Tahakkuk kararlarına bağlı gecikme zammı uygulanacağı İLANEN tebliğ olunur.

 

Sıra No

Öde. emri sayı/tarihi

Karar No

Tutar

Karar Tarihi

Vergi No

Unvan

Adres

Plaka

1

123112071/15.06.2026

26330900CK000525

₺31.416,00

09.03.2026

649782529

SHUKRIE HALID  MLADENOVA

BULGARİSTAN

E4922HK

2

123113868/15.06.2026

26330900CK000599

₺108.301,55

23.03.2026

653133442

EVGENI SLAVCHEV GENCHEV

BULGARİSTAN

HHP7425

3

123115458/15.06.2026

25330900CK002030/2031             25330900ET000157

₺202.037,60   

₺770.038,00

18.12.2025

24AA88706

IURI  DIASAMIDZE

GÜRCİSTAN

NN204KN

4

123116661/15.06.2026

26330900CK000551

₺1.264.629,60

11.03.2026

61004016491

JAMBUL KATAMADZE

GÜRCİSTAN

GG186TT

5

123117354/15.06.2026

26330900CK000550

₺2.526.313,92

11.03.2026

26001011560

ROMAN MIKELADZE

GÜRCİSTAN

CH438HC

6

123118176/15.06.2026

26330900CK000544

₺2.526.313,92

11.03.2026

4610068603

VASKO KOLEV VLASEV

BULGARİSTAN

BV16HZU

7

123118732/15.06.2026

26330900CK000543

₺1.809.629,12

11.03.2026

7009108468

ATANAS IVANOV ILIEV

BULGARİSTAN

BR74DAC

8

123120763/15.06.2026

26330900CK000542

₺1.264.629,60

11.03.2026

26001011560

ROMAN MIKELADZE

GÜRCİSTAN

4AC8129

9

123122099/15.06.2026

25330900CK001919

₺165.280,00

25.11.2025

CCKCGMW1P

PHILIP WEİSSBACH

ALMANYA

GR29912

10

123123449/15.06.2026

25330900CK001890

₺214.864,00

24.11.2025

C01555134

RAMIZ GOYUSHOV

AZERBEYCAN

90GR009

11

123159923/16.06.2026

24330900CK001720

₺153.108,25

18.09.2024

C1W8WJ8PT

MÜCAHİD ENES EŞŞİZ

ALMANYA

HHEE151

12

123162192/16.06.2026

25330900CK001761

₺67.764,80

22.10.2025

A12159142

AHMED DARWEESH

IRAK

66766DOHUK

13

123162882/16.06.2026

25330900CK001895

₺41.320,00

24.11.2025

A12159142

AHMED IKRAM DARWEESH DARWEESH

IRAK

5575ERBİL

14

123173348/16.06.2026

25330900CK001899

₺247.920,00

24.11.2025

22903206

ULIANA VOLFMAN GURALN

İSRAİL

HBU9110

15

123173897/16.06.2026

25330900CK001901

₺61.980,00

24.11.2025

E93216220

HAO FU

ÇİN

HHRT809

16

123175128/16.06.2026

25330900CK001523

₺53.509,00

03.09.2025

388196595

ZOYA MARİNOVA İVANONA

BULGARİSTAN

BT7780KT

17

123176339/16.06.2026

25330900CK001970

₺41.320,00

05.12.2025

385446659

DILYAN DIMITROV EVTİMOV

BULGARİSTAN

B3800TA

18

123176907/16.06.2026

25330900CK001521

₺36.501,70

02.09.2025

17AB78159

NIKA GUGAURI

GÜRCİSTAN

KK943KL

19

123178164/16.06.2026

25330900CK001597

₺50.584,08

18.09.2025

651426019

EMRE PAVLOV CHAVDAROV

BULGARİSTAN

X7985KH

20

123178475/16.06.2026

24330900CK001717/1715

₺1.418.584,00

18.09.2024

383182262

İSMAİL MEHMED AYAN

BULGARİSTAN

E3505KX

21

123210054/17.06.2026

25330900CK001694

₺75.640,00

08.10.2025

A8984827

ALI JALALADEEN MUSTAFA ALDOSKI

IRAK

4334DOHUK

22

123211841/17.06.2026

24330900CK001591

₺32.146,96

03.09.2024

57907601588

OKAN ÖZENER

ALMANYA

FSX183

23

123212521/17.06.2026

25330900CK001962

₺103.300,00

05.12.2025

6650846

OLA MOHAMMED ABDULWAHID ALGUNAID

SURİYE

310379

24

123213860/17.06.2026

25330900CK001446

₺37.625,60

21.08.2025

21AB03133

MERAB NASKIDASHVILI

GÜRCİSTAN

RH755RH

25

123214676/17.06.2026

25330900CK000566

₺67.052,74

19.03.2025

652826569

Semra Seval İSMET

BULGARİSTAN

EB6991BH

26

123216071/17.06.2026

25330900CK000801

₺77.292,80

07.05.2025

650201714

ANGEL FANEV ANGELOV

BULGARİSTAN

X7867MA

27

123216570/17.06.2026

25330900CK000782

₺34.953,19

30.04.2025

651590464

ALEKSEY MARINOV ALEKSIEV

BULGARİSTAN

H0087KM

28

123217310/17.06.2026

25330900CK000709

₺36.414,92

14.04.2025

18ID60856

ROSTOM KHINKILADZE

GÜRCİSTAN

VV679FV

29

123218406/17.06.2026

25330900CK000687

₺46.716,00

09.04.2025

648710498

MITKO MITKOV DIMITROV

BULGARİSTAN

BT0277MA

30

123219038/17.06.2026

25330900CK000673

₺45.889,60

08.04.2025

647596886

Kosta Ruskov IVANOV

BULGARİSTAN

K0698BP

31

123219657/17.06.2026

25330900CK000499

₺38.027,20

13.03.2025

F252932

SOFIANE AOUDIDI

TUNUS

CT12FGH

32

123224172/17.06.2026

25330900CK000079

₺33.056,00

17.01.2025

15IC79568

ANZORİ MAKHARASHVILI

GÜRCİSTAN

UD710DU

33

123224965/17.06.2026

25330900CK000033

₺37.188,00

10.01.2025

448288480

DHANZAN MARİNOV ANGELOV

BULGARİSTAN

X1664MA

34

123225780/17.06.2026

24330900CK001949

₺39.239,08

21.10.2024

651990373

IVAN TODOROV ILIEV

BULGARİSTAN

CM5289BA

35

123227488/17.06.2026

24330900CK001856

₺30.692,15

07.10.2024

C00189765

RAUF KHALIL

AZERBEYCAN

10MK124

36

123227915/17.06.2026

24330900CK001849

₺103.838,80

07.10.2024

2414092

OLEG MICHAJ

LİTVANYA

MIJ285

37

123228345/17.06.2026

24330900CK001766

₺166.932,80

23.09.2024

C1TL3TTJ9

AMIER SHOBAKI

ALMANYA

HHA7403

38

123229450/17.06.2026

24330900CK001763

₺153.108,25

23.09.2024

C77Z2MFTJ

CHRISTIAN GREGOR TENIDIS

ALMANYA

GKGJ98

39

123260579/18.06.2026

24330900CK001589

₺457.213,38

03.09.2024

C71G435GT

HARALD DIETER MÜLLERWITT

ALMANYA

May.42

40

123261234/18.06.2026

24330900CK001523

₺180.981,60

22.08.2024

C619CHF7Z

AHMAD MİLAD ASRA

ALMANYA

KSVV111

41

123271230/18.06.2026

23330900CK000976/977

₺66.112,00

12.09.2023

181A66257

AVTANDIL KAKALADZE

GÜRCİSTAN

RR934MM

42

123186843/18.06.2026

22330900CK000566

₺149.371,62

26.05.2022

Y38309560

MEHMED VAIDOV PALOV

BULGARİSTAN

BT2039KB

43

123184965/16.06.2026

22330900CK000545 

22330900ET000024

₺118.883,04

₺208.510,72

18.05.2022

10BA91562

EDISHER KHALVASHI

GÜRCİSTAN

TB523BT

44

123159669/16.06.2026

18330900CK000659    18330900ET000038

₺140.000,00               ₺13.232,51

06.07.2018

10AA72101

IRAKLI ASAMBADZE

GÜRCİSTAN

XXY673

45

123512355/24.06.2026

16CK330900679

₺38.768,40

16.06.2016

07AA66577

GREGORY CACERES

İSPANYA

FR XVI-4-/1312873

 

#ilangovtr BASIN NO: ILN02503687