T.C. ADANA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2026/102 Ort. Gid. Satış

Hissedarlar ÇAĞATAY GÖRMEZ, MELTEM ALGIN ile GALİP ERDEN arasında görülen ve Adana10. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/439 Esas, 2026/188 Karar sayılı ilamı ile Ortaklığın Giderilmesine karar verilen Adana ili Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi 336 parsel sayılı taşınmazın Memurluğumuz 2026/102 Satış sayılı dosyasında alınan kıymet takdir raporunun ve raporda belirtilen Adana ili Çukurova ilçesi Şambayadı Mah. 336 nolu parselin keşif tarihi olan 14/08/2026 tarihi itibariyle kıymetinin 10.312.500,00 TL olduğunun, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen hissedar GALİP ERDEN (T.C.: 564***686, Mustafa ve Emine oğlu, 01/03/1948 d.lu) adına, rapora karşı 7 gün süre içerisinde ilgili Sulh Hukuk Mahkemesinde Kıymet Takdirine İtiraz davası açma hakkı bulunmak üzere, iş bu ilanın tebligat yerine geçerli olmak üzere hissedar GALİP ERDEN'e tebliğ edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.