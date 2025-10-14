T.C. ADIYAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/264 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Adıyaman ili, Merkez İlçesi, Fatih Mah., 707 ada, 234 parsel

PAFTA NO:

ADA NO: 707

PARSEL NO: 234

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ: m2

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: T.C. TAPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda

yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahke-

Memizin 2025/264 Esas sayısında dava açılmıştır.4650 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca 30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda ve maddi hatalara karşı adli yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşeçek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin adınızaVakıflar Bankası Adıyaman Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi işbu ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemenize yazılı olarak bildirmeniz ilan olunur. 07.10.2025