T.C. ADIYAMAN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADIYAMAN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/90 Esas

Davacı Memet YOLUN ile davalılar Yakacık Köyü Tüzel Kişiliği, Maliye Hazinesi arasında mahkememizde görülmekte olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 713/2. maddesine dayalı tescil harici bırakılan tapusuz yerin davacı adına tapuya tescili davasında, davanın konusu Adıyaman İli, Merkez ilçesi, Kömür Beldesi Yakacık Mahallesi1410 parsel güneyi 1411 parsel batısı ve güneyi yakınında bulunan 648,38-m²lik, 2.153,95-m²lik, 997,58-m²lik, 1.339,31-m²lik, 1.456,97-m²lik, 885,36-m²lik, 9.975,26-m²lik, 16.079,46-m²lik, 1.913,19-m²lik, 2.281,62-m²lik, 452,21-m²lik ve 3.847,38-m²lik tescil harici bırakılan yerler olup 4721 sayılı TMK'nın 713/4. maddesi gereğince İLAN OLUNUR.

Yukarıda mahalle ve mevkii belirtilen taşınmaz hakkında hak iddia edeceklerin ve itirazda bulunacakların mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına işbu ilandan itibaren 3 aylık yasal süre içerisinde başvurabilecekleri İLAN OLUNUR.