T.C. ADIYAMAN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADIYAMAN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/159

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Uludam Köyü

ADA NO : 159

PARSEL NO : 1

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/159Esas sayısında dava açılmıştır.

30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Enerji Piyasası Kanunu ile düzenlenen Kamulaştırma Başlıklı 19. Md. 1. Fıkrası ve EPDK'nun 27/12/2010 tarih ve 2958-2 sy. kararı ile Akedaş Elektrik ve Dağıtım A.Ş'ne Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde 01/11/2011 tarihinden itibaren faaliyet göstermek üzere 6446 sy. Enerji Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca EPDK''nun 27/12/2010 tarihli ve ED /2958-2/1769 lisansı ile Adıyaman ili Merkez ilçesi Uludam Köyü 159 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırılmasının talep edildiği ilan olunur. 12/12/2025