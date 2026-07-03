T.C.ADIYAMAN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADIYAMAN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/121 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Adıyaman İli Merkez İlçesi, Fatih Mahallesi Sınırları İçerisinde

ADA NO, PARSEL NO : 707 ada 238 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : m²

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/121 Esas sayısında dava açılmıştır.4650 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda ve maddi hatalara karşı adli yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin adınıza Vakıflar Bankası Adıyaman Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi işbu ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz ilan olunur.29/06/2026