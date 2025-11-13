T.C. ADIYAMAN AİLE MAHKEMESİ

T.C. ADIYAMAN 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/143 Esas

DAVALI : MAKSİM AKHMEDOV Kızkalesi Mah. Akif Tığ Cad. Kale Tatil Sitesi No:4C-2 Erdemli/ MERSİN

Mahkememizde görülen boşanma davasında;

DAVALI MAKSİM AKHMEDOV'un tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, Mahkememiz yukarıda esas numarası yazılı dosyasının ön inceleme ve tahkikat duruşmasının 09/01/2026 günü saat 09:05'e bırakıldığı, HMK 139 ve 147/2 maddesi gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme ve tahkikat duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu tarafınıza tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/11/2025