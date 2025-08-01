T.C. ADIYAMAN GÖLBAŞI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/315 Esas KARAR NO: 2024/527

DAVALI: Ayşe DURGUT, -23*******82 T.C kimlik numaralı, Mustafa kızı, 1956 doğumlu

Davacı TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI vekili tarafından davalı Ayşe DURGUT aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında Adıyaman İli, Gölbaşı İlçesi, Yukarıçöplü Köyü, 117 Ada 67 Parsel sayılı taşınmazın eski tapu maliki davalılara ait hisselerin kamulaştırma bedelinin tespitini talep etmiştir. Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda 24/12/2024 tarih ve 2024/315 esas 2024/527 karar sayılı ilamı ile tarafların yokluğunda, kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere açılan davanın kabulü ile Dava konusu Adıyaman İli, Gölbaşı İlçesi, Yukarıçöplü Köyü, 117 Ada 67 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin (Tefrik kararı verilen davalı Ayşe Durgut hissesine düşen miktar olan miktarında dahil edilmesi suretiyle) toplam 11.383.674,62-TL olarak TESPİTİNE, karar verilmiştir. Davacı vekilinin verilen kararı 11/07/2025 tarihinde istinaf incelemesi yapılarak kaldırılmasına ve yeniden yargılama yapılarak kamulaştırma bedelinin adil ve hakkaniyete uygun olarak belirlenmesi talepli istinaf dilekçesi sunmuştur. Davalı Ayşe DURGUT adına gönderilen tebligatların iade edilmesi ve araştırmalar sonucu tebliğe yarar adresi tespit edilemediği için mahkememizce verilen kararın hükmü ve davacı vekili tarafından sunulan istinaf dilekçesinin talep kısmının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde var ise yazılı olarak beyanda bulunmanız hususu tebliğ ve ihtar olunur." şerhli ilanı ile davalı Ayşe DURGUT adına davetiye yerine kain olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.