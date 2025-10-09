T.C. ADIYAMAN GÖLBAŞI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/468 Esas

Davacı Mustafa KORKMAZ ile Davalılar Hazine ve Maliye Bakanlığı- Gölbaşı Çataltepe köyüKöyü Tüzel Kişiliği arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan davası nedeniyle;

Davacının mahkememize ibraz etmiş olduğu 15/09/2025 tarihli dava dilekçesi ile; "Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Çataltepe Köyü kroki ve koordinatlarında belirtilen T Numaralı 1186,91 m²'likyerin davacı adına tesciline karar verilmesini" talep ve dava etmiştir.

Dava konusu yerin tescil harici bırakılan taşınmaz olduğu anlaşıldığından, Mahkememize Türk Medeni Kanunun 713/1. maddesine göre tapusuz taşınmazın tescili şeklinde açılan bu davaya karşı tarafların ve 3. şahısların diyecekleri ve itirazları var ise Türk Medeni Kanunun 713/5. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize yazılı veya sözlü olarak bildirmeleri, aksi takdirde davanın dosyadaki mevcut haliyle sonuçlandırılacağı hususu ilgililere Türk Medeni Kanunun 713/4. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 18.09.2025