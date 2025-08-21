T.C. AFŞİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2024/148 Esas

DAVACI: MEHMET KILINÇ - 307*****732

DAVALILAR: 1- KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mernis Adresi

2- MALİYE HAZİNESİ Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği Ve Muhekmat Genel Müdürlüğü Altındağ/ ANKARA

3- AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yeşilyurt Mah Atatürk Cad. No:Köy Afşin/Kahramanmaraş Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

Davacı Mehmet Kılınç ile Davalılar aleyhine açılan davanın yapılan yargılamasına esas olmak üzere; dava konusu Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesi, Türkçayırı mahallesi sınırlarında bulunan fen bilirkişisi Erdoğan Şahan'ın 02/07/2025 tarihli raporunda A harfi ile gösterilen 1214,20 m2 büyüklüğündeki taşınmazı davacı bu yerin kendisi adına tescilini talep etmektedir. Bu taşınmaza ilişkin hak iddiasında bulunan kişilerin 2024/148 esas sayılı dosyamıza ilan tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde müracaat edebilecekleri TMK 'nın 713/4. Maddesi uyarınca İlan olunur.

Duruşma günü: 02/10/2025 günü saat 09:51