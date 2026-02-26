T.C. AFŞİN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2025/850 Esas

KONU : GAİPLİK İLANI

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Koçova Mahallesi, Cilt no :69 , Aile Sıra No:66 BSN.90 Sırada nüfusa kayıtlı Mustafa ve Medine oğlu, 20/08/1977 doğumlu, YAŞAR GÖREN T.C: No:37198957380, 1995 Yılında 18 yaşında iken İstanbul ilinde lise eğitimini tamamladıktan sonra ikamet ettikleri Afşin Koçova Köyüne döndükten sonra, alışveriş için ilçeye gidiyorum diyerek evinden ayrıldıktan sonra bugüne kadar kendisinden haber alamadığını belirten Zekine GÖREN tarafından Gaipliğe karar verilmesi istemiyle 18/09/2025 tarihinde mahkememize dava açılmış olmakla;

Gaipliğine karar verilmesi istenilen yukarıda açık kimliği yazılı YAŞAR GÖREN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.