T.C.

AFYONKARAHİSAR 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/364 Esas KARAR NO : 2025/130

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/02/2025 tarihli ilamı ile TCK'nın 292/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Salah ve Hane oğlu, 01/01/2000 doğumlu ABDURRAHMAN SALAH tüm aramalara rağmen bulunamamış, karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, kararın tebliğtarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz yasa yolu açıkolmak üzere ilanen tebliğ olunur.