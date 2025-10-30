T.C. AFYONKARAHİSAR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

AFYONKARAHİSAR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve bağlı Sosyal Güvenlik Merkezlerinin resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 01/01/2026-31/12/2027 tarihleri arasında 24 ay süre ile SÜRÜCÜSÜZ T-9 PANEL BİNEK TİPİ ARAÇ KİRALAMA hizmeti alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN): 2025/1854996

1- İdarenin

1.1. Adı: AFYONKARAHİSAR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi: Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi No: 19 03290 MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

1.3. Telefon numarası: 02722137686

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati: 27.11.2025 - 14:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ek Bina 1. Kat Toplantı Salonu/Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi No:19 Merkez/Afyonkarahisar

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı: Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve bağlı Sosyal Güvenlik Merkezlerinin resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 01/01/2026-31/12/2027 tarihleri arasında 24 ay süre ile SÜRÜCÜSÜZ T-9 PANEL BİNEK TİPİ ARAÇ KİRALAMA hizmeti alımı

3.2. Niteliği, türü ve miktarı: SÜRÜCÜSÜZ 2 ADET T-9 PANEL BİNEK TİPİ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer: Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İle İl Müdürlüğüne Bağlı Merkez Müdürlüklerinin Hizmetlerinde ve Hizmetin Gerektirdiği Diğer Yerlerde Kullanılacaktır.

3.4. Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihi 01.01.2026, işin bitiş tarihi 31.12.2027

3.5. İşe başlama tarihi: 01.01.2026

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Yetki Belgeleri

4.3.2 Kalite ve Standarda ilişkin belgeler:

Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler:

4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: KASKO DEĞER LİSTESİ

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,79 Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.