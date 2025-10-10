T.C. AFYONKARAHİSAR TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

ESAS NO: 2025/144 Esas

DAVALI: YUSUF AVAN Erenler Mah. 2752 Sk. No: 16/6 Merkez/AFYONKARAHİSAR

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun da ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Dosyanın detaylı incelenmesi neticesinde Bilirkişi tarafından Yapılan hesaplamada Yusuf AVAN'ın kredi kartı borcundan kaynaklı 09.12.2024 İcra takip tarihi itibarı asıl alacak 145.298,44.-TL, İşlemiş faizi 42.011,06.-TL, işlemiş feriler/BSMV 5.808,87.-TL, İhtar ücreti 250.-TL ile Toplam 193.368,37.- TL borçlu olduğu hesaplanmıştır." Bilirkişi raporu tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.