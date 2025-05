T.C.

AĞRI

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2021/308 Esas

KARAR NO : 2022/56

C.SAV.ESAS NO : 2021/810

SANIK : ABBAS HASANZADEH, MOHAMMAD ve SEKİNA oğlu, 22/12/1969 MARAND doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no: nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla taşımak, Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması, 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet

SUÇ TARİHİ : 10/10/2020, 10/10/2020

UYGULANAN KANUN MAD. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/5-4.cümle, 3/18, 3/10

VERİLEN CEZA MİKTARI : 6000 TL ADLİ PARA, 20 TL ADLİ PARA

NEZARET TARİHİ :

TUTUKLAYAN MAHKEME : Ağrı 1. Asliye Ceza Mahkemesi

TUTUKLAMA NUMARASI : 2021/308

TEVKİF TARİHİ : 22.09.2021

HALEN BULUNDUĞU CEZAEVİ :

KARAR TARİHİ : 20/01/2022



Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanık Abbas Hasanzadeh hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının 26/03/2021 Tarih ve 2020/5700 soruşturma, 2021/810 Esas, 2021/577 İddianame nolu iddianamesi ile mahkememize açılan kamu davası sonucunda mahkememizin 2021/308 - 2022/56 karar sayılı ilamı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan neticeten 6.000 TL ve 20 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Dair, sanığın ve katılan kurum vekilinin yokluğunda, C. Savcısının huzurunda, mütalaaya uygun olarak, kararın yüze karşı verilenler yönünden tefhim, yoklukta verilenler yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulundukları yerdeki Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunarak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, belirtilen süre içerisinde yasa yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleştirilerek infaza verileceği, ilgililerin karardan bir örnek alabilecekleri hususu ihtar edilmek suretiyle verilen kararın ana çizgileri ile gerekçeleri açıkça okunup usulen anlatıldı.07.03.2025