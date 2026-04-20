T.C. AĞRI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AĞRI İCRA DAİRESİ'NDEN
2024/4418 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4418 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ağrı İl, Merkez İlçe, SUÇATAĞI Mahalle/Köy, K.KÖSE TARAFI Mevkii, 175 Ada, 24 Parsel,
Adresi : Suçatağı Köyü, Ağrı Sanayi Sitesi, 972.Sokak, Lider Alüminyum Dış Cephe Kaplama İsimli İşyeri, Merkez AĞRI
Yüzölçümü : 133,91 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı "Kısmen Yapılaşma Koşulları H:6.50 Metre Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Kısmen Yol Alanı"
Kıymeti : 3.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 13:46 / Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 13:46
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:46 / Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:46
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ağrı İl, Merkez İlçe, SUÇATAĞI Mahalle/Köy, K.KÖSE TARAFI Mevkii, 175 Ada, 23 Parsel,
Adresi : Suçatağı Köyü, Ağrı Sanayi Sitesi, 972.Sokak, Lider Alüminyum Dış Cephe Kaplama İsimli İşyeri, Merkez/AĞRI
Yüzölçümü : 136,06 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Kısmen Yapılaşma Koşulları H:6.50 Metre Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Kısmen Yol Alanı
Kıymeti : 3.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:47 / Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:47
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:47 / Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:47
15/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.