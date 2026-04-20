T.C. AĞRI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AĞRI İCRA DAİRESİ'NDEN

2024/4418 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4418 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ağrı İl, Merkez İlçe, SUÇATAĞI Mahalle/Köy, K.KÖSE TARAFI Mevkii, 175 Ada, 24 Parsel,

Adresi : Suçatağı Köyü, Ağrı Sanayi Sitesi, 972.Sokak, Lider Alüminyum Dış Cephe Kaplama İsimli İşyeri, Merkez AĞRI

Yüzölçümü : 133,91 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı "Kısmen Yapılaşma Koşulları H:6.50 Metre Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Kısmen Yol Alanı"

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 13:46 / Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 13:46

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:46 / Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:46

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ağrı İl, Merkez İlçe, SUÇATAĞI Mahalle/Köy, K.KÖSE TARAFI Mevkii, 175 Ada, 23 Parsel,

Adresi : Suçatağı Köyü, Ağrı Sanayi Sitesi, 972.Sokak, Lider Alüminyum Dış Cephe Kaplama İsimli İşyeri, Merkez/AĞRI

Yüzölçümü : 136,06 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Kısmen Yapılaşma Koşulları H:6.50 Metre Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Kısmen Yol Alanı

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:47 / Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:47

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:47 / Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:47

15/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.