T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. AKÇABAAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/168

DAVACILAR : 1- FATMA ALTINTAŞ-14135910240

2- HALİL İBRAHİM ALTINTAŞ-14105911260

3- HASAN ALTINTAŞ-14117910824

4- HÜSEYİN ALTINTAŞ-14114910988

5- MUHAMMET ALTINTAŞ-14129910478

6- MURAT ALTINTAŞ-14132910304

İLANEN TEBLİGAT YAPILMASI TALEP EDİLEN DAVALILAR : 1- ALİ ÖZAYBAR -27134491214

2-SİNAN ÖZAYBAR -27131491378

DAVA : Muhdesat Aidiyetinin Tespiti

DAVA TARİHİ : 14/03/2023

İLAN KONUSU : Davalılar Ali Özbayar ve Sinan Özbayar adlarına çıkartılan tebligatların tebliğ edilmemesi nedeniyle Mahkememiz dosyasına ilişkin Gerekçeli Kararın Ali Özbayar ve Sinan Özbayar' adlarına ilanen tebliğine ilişkin.

KARAR TARİHİ : 28/11/2025

KARAR NO:2025/831

HÜKÜM :

AÇILAN DAVANIN KABULÜ İLE

1-Trabzon ili Akçaabat İlçesi Söğütlü/Merkez Mah. 171 ada 27 parsel sayılı taşınmazda Fen Bilirkişisi Recep Şerit'in 14/07/2025 tarihli raporunda A harfi ile gösterilen yapı, B harfi ile gösterilen çeşme ile parsel üzerindeki 3 adet incir, 7 adet karayemiş, 1 adet elma, 1 adet zeytin, 1 adet defne, 1 adet greyfurt, 2 adet çam, 2 adet kavak, 1 adet limon ağaçlarının davacıların murisi Mustafa Altıntaş (TC:14150909762) tarafından MEYDANA GETİRİLDİĞİNİN TESPİTİNE,

2-Alınması gereken 47.810,94 TL harçtan peşin alınan 179,90 TL ile sonradan tamamlanan 11.772,83 TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 35.858,21 TL harcın davalılardan tapu kaydındaki hisselerine alınarak hazineye irat kaydına,

3-Davacılar tarafından peşin olarak yatırılan 179,00 TL harç , 179,90 TL başvurma harcı ile 11.772,83 TL tamamlama harcı olmak üzere toplam 12.132,63 TL'nin davalılardan tapu kaydındaki hisselerine göre alınarak davacılara verilmesine,

4-Davacılar tarafından yapılan 2,5 TL müzekkere (KEP) ücreti, 7,5 TL dosya masrafı, 95,00 TL E-tebligat gideri, 6.090,00 TL tebligat gideri, 2.350,00 TL yurtdışı tebligat harcı, 14.300,00 TL bilirkişi ücretleri, 1.210,00 TL keşif ulaşım bedeli ile 4.361,50 TL keşif harcı olmak üzere toplamda 31.733,50 TL'den ibaret yargılama giderinin davalılardan tapu kaydındaki hisselerine göre alınarak davacılara verilmesine,

5-Davacılar kendilerini bir vekil ile temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'e göre belirlenen 110.986,71 TL vekalet ücretinin davalılardan tapu kaydındaki hisselerine göre alınarak davacılara verilmesine,

6-Davacılar tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde davacılara iadesine,

Dair; gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize dilekçe vermek yada göndermek suretiyle Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.28/11/2025

TEBLİĞ SÜRESİ :

Tebligat Kanunu'nun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalılar Ali Özbayar ve Sinan Özbayar 'a tebliğ edilmiş sayılmak üzere ilanen tebliğ olunur.22/04/2026