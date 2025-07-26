T.C. AKÇAABAT SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/1273

Davacı Özkan Saka tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Sayın JIN JLOUSI hissedarı olduğunuzTrabzon ili Akçaabat İlçesi Sarıtaş Mah. 1043 Ada 1- 2 - 3 -5 - 6 - 7 Parsel sayılı taşınmazlar, Trabzon İli Akçaabat İlçesi Sarıtaş Mah. 617 Ada 134- 135 - 136 - 137 - 138 -139 - 143 - 144 - 311 Parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili olarak davacı vekili tarafından Mahkememize ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebi ile ilgili açılan davada adınıza çıkartılan tebligatın yapılamadığı iade döndüğü yapılan araştırmada adres kayıtlarınıza ulaşılamamış olması nedeniyle ilanen tebligat yoluyla tarafınıza tebligat yapılması zorunluluğu doğduğu, Mahkememiz duruşmasının atılı bulunduğu 21/10/2025 günü saat 09:20'de hazır bulunmanız veya bir vekille kendinizi duruşmada temsil ettirmeniz duruşmaya gelmemeniz veya bir vekille duruşmada temsil ettirmemeniz halinde yokluğunuzda duruşmalara devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 sayılı tebligat kanunun ilgili maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Hakim 266807