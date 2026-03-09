T.C. AKÇADAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/52 Esas

DAVALI : 1-ARİF SELÇUK

Davacı tarafından açılan dava konusu Malatya ili Akçadağ ilçesi Develi Mahallesinde 109ada 133 parsel ile 109ada 142parsel ve Malatya ili Akçadağ ilçesi Doğu mahallesinde 42 ada 563 parsel Malatya ili Akçadağ ilçesi Kültür mahallesi 68 ada 5 parsel sayılı taşınmazlar hakkında Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/06/2026 günü saat: 11:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.