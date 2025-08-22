T.C. AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. AKHİSAR1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/33 Tereke 23.06.2025 Konu: Tereke tasfiye

T.C.AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA ve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

DOSYA No: 2025/33TEREKE

Efendi Mah. 57 Sk. 111/9 Akhisar/MANİSA adresinde mukim, 36928902188 T.C.Kimlik nolu HLATİCE ÜN’ÜN terekesinin, AKHİSAR 1.Sulh Hukuk Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/06/2025 Tarih ve 2025/828 Esas 2025/794 Karar sayılı Kararı ile

Murisin mirasçılarının; mirası reddettiklerinin tespitine karar verilmiş olup,memurluğumuzca da Tasfiyenin basit usulde yürütülmesi kararlaştırılmıştır.,Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri,bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği ilan olunur.İİK.166, 218 md.