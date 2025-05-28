T.C. AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

DOSYA No: 2025/8 TEREKE

26564248276 T.C. Kmlik nolu EMİN ESİN’İN Terekesnin AKHİSAR Sulh Hukuk Mahkemesinin; 13/02/2025 Tarih ve 2025/181 Esas,2025/161 Karar sayılı Kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Memurluğumuzca da Tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiş olup,Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri,bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği ilan olunur.İİK.166, 218 md.