T.C. AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/434 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil (TMK 713)davası nedeniyle "Manisa ili, Akhisar ilçesi, Karasonya Mahallesi, Mezarlık civarı mevkiinde bulunan 91.900,00 m² büyüklüğündeki 2367 parsel sayılı taşınmazın 67.418,35 m²'lik kısmı" hakkında HMK'nın 713/4 maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: AHMET BAYRAK

AYŞE TÜYSÜZ

HÜSEYİN BAYRAK

KEMAL BAYRAK

MELİHAT ÖZCAN

MUSTAFA BAYRAK

ZÜHRE BAKIR MALİYE HAZİNESİ Tapu İptali ve Tescil (TMK 713)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu yer hakkında hak iddia edenlerin Mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasına dilekçe ile başvurarak müracaat edebilecekleri, yukarıda sınırları yazılı yer ile ilgili hak iddia edebilecekleri hususu Medeni Kanunun 713/4 maddesi gereğince İLAN olunur.