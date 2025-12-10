T.C. AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
ESAS NO : 2022/434 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil (TMK 713)davası nedeniyle "Manisa ili, Akhisar ilçesi, Karasonya Mahallesi, Mezarlık civarı mevkiinde bulunan 91.900,00 m² büyüklüğündeki 2367 parsel sayılı taşınmazın 67.418,35 m²'lik kısmı" hakkında HMK'nın 713/4 maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|AHMET BAYRAK
AYŞE TÜYSÜZ
HÜSEYİN BAYRAK
KEMAL BAYRAK
MELİHAT ÖZCAN
MUSTAFA BAYRAK
ZÜHRE BAKIR
|MALİYE HAZİNESİ
|Tapu İptali ve Tescil (TMK 713)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu yer hakkında hak iddia edenlerin Mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasına dilekçe ile başvurarak müracaat edebilecekleri, yukarıda sınırları yazılı yer ile ilgili hak iddia edebilecekleri hususu Medeni Kanunun 713/4 maddesi gereğince İLAN olunur.