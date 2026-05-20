T.C. AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

TEDAŞ tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamu yararı olmak üzere TEDAŞ tarafından Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı: TEDAŞ olduğu, Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin TEDAŞ olduğu; Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Akhisar Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği, aşağıda adı geçen davalının Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 19.06.2026 günü saat 09:30'dan itibaren yapılacak duruşmaya gelemediği veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NO DAVALILAR

2026/104 Esas HALİL PALA,KEZBAN BAŞDOĞAN

2026/105 EsasALİ CAN, AZİZ CAN, GÜNER CAN, HATİCE CAN, SANİYE BOZKURT, SANİYE CAN, SERDAR CAN

2026/106 Esas FATMA OKKALI

İLİ: MANİSA

Dosya No: İlçe Mah./Köy : Parsel No:

2026/104 Esas Akhisar Arabacıbozköy 3818 ve 3823 parsel

2026/105 Esas Akhisar Arabacıbozköy 3822 parsel

2026/106 Esas Akhisar Arabacıbozköy 4192 parsel