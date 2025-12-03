T.C. AKHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. AKHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU'NDAN

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA ve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

Dosya No: 2025/43 Tereke

Reşat Bey Mah. 174. Sk. No: 53İç Kapı No: 2 Akhisar/MANİSA adresinde mukim 17876537004 T.C.Kimlik nolu Erhan IRMAKCI’nın terekesinin Akhisar 2.Sulh Hukuk Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/1466 Esas, 2025/1407 sayılı kararı ile, iflas hükümlerine göre tasfiyesine, memurluğumuzca da tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir.Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kaydını yaptırmaları bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vererek tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği ilan olunur.