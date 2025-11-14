T.C. AKHİSAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. AKHİSAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/257 Esas10.11.2025

Konu : Gaiplik ilanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile FERİDE arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; 4721 sayılı TMK 33.maddesi uyarınca Manisa ili Akhisar ilçesi İnönü Mahallesi 2223 ada 99 parsel sayılı taşınmaz maliki gaipliği istenen Feride hakkında bilgisi olanların gazete ile ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat ederek bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.