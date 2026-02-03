T.C. AKSARAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

AKSARAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2020/186 EsasKARAR NO : 2024/1678

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Nurcahan Özer ve Esra Sevdi Keser'in adresinin tespit edilememesi nedeniyle davalı adına mahkememiz gerekçeli kararının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile;

1- Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sağlık Köyü 1201 ada 16 parsel sayılı taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından varsa üzerinde bulunan takyidatlarla birlikte UMUMA AÇIK OLACAK ŞEKİLDE AÇIK ARTIRMA YOLU İLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

2-Satış bedelinden masraflar çıkartıldıktan sonra kalan satış bedelinin taraflara miras hisseleri ve tapu kaydındaki payları oranında ödenmesine,

3-Karar kesinleştikten sonra talep halinde dosyanın satış işlemlerinin umuma açık ihale suretiyle gerçekleştirilmesi için Aksaray Satış Memurluğu'na gönderilmesine, Satış memuru olarak Aksaray Satış Memurluğu Memurlarının görevlendirilmesine,

Dair, davacı vekilinin, kayyım vekilinin, belediye vekilinin ve bir kısım davalılar vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatılmış olup; tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.